Ya no hay dudas. Algo está pasando en aquel equipo de Millonarios que supo estar en los más alto del fútbol colombiano desde hace por lo menos tres años. Llegó una nueva derrota, en esta ocasión fue contra Once Caldas, y ante la crítica de Carlos Antonio Vélez apareció la respuesta perfecta del entrenador Alberto Gamero.

Millonarios venía de perder contra Águilas Doradas y Patriotas por el mismo marcador: 1 a 0. El común denominador fue llegar, generar ocasiones de gol, algunas claras y otras no, y no hacer lo más importante en el fútbol: meterla en el arco rival. Se necesitaba volver al triunfo para que la palabra crisis no empezara a estar cerca, pero…

Más de 18.900 hinchas asistieron a la cita del miércoles en la noche en el estadio El Campín para ver a Millonarios recibir a Once Caldas por la fecha nueve de la Liga Colombiana I-2024. Sin embargo, el que no dijo presente fue el grito de gol para los ‘Embajadores’, perdieron 0 a 2 y los hinchas gritaron a una sola voz: “Movete, Millos, movete. Deja de…”.

Tan solo 20 minutos pasaron para que todo empezara en contra. Tras una gran asistencia de Dayro Moreno, sería la gran figura del partido, Billy Arce anotó el 1 a 0 para Once Caldas. Millonarios intentó con dos delanteros, un solo volante creativo, David Mackalister Silva en la primera línea del mediocampo y hasta con el ingreso de Daniel Cataño desde el segundo tiempo. Nada funcionó.

Delvin Alfonzo cometió un insólito penal y quién más sino el que será el máximo goleador del fútbol profesional colombiano para encargarse de ejecutarlo. Con la clase de siempre, Moreno puso el 2 a 0 a favor del Once Caldas que sería imposible de remontar para Millonarios. Carlos Antonio Vélez tenía que decir algo al respecto.

Carlos Antonio Vélez y la solución a las derrotas de Millonarios

En medio de la transmisión oficial del canal Win Sports, Carlos Antonio Vélez propuso ante la tercera derrota consecutiva de Millonarios que el entrenador Alberto Gamero vuelve a “barajar las cartas” y cambie el estilo de juego porque ya todos conocen “las fortalezas y debilidades” del equipo azul. Suena más lógico, pero el entrenador de los ‘Embajadores’ no piensa de esa manera.

Gamero le responde a Carlos Antonio Vélez por la crisis de Millonarios

Luego de la propuesta de Carlos Antonio Vélez para que Millonarios deje de perder, el entrenador Alberto Gamero le respondió fuerte y claro en conferencia de prensa: “Las estructuras que montamos, que ya ellos (los jugadores) la conocen y la están mecanizando, son estructuras para siempre ir a buscar los partidos. Porque creamos las opciones de gol, porque siempre vamos al frente. Por el hecho de haber perdido tres partidos y por el hecho de no hacer goles en tres partidos, no voy a cambiar mi forma de jugar. Eso sí lo digo muy claro, porque siento que el grupo se siente cómodo así, es feliz así. Entonces, ir yo a buscar que voy a jugar con más defensas para defender más y no atacar. No voy hacer eso. Seguiremos insistiendo, de este momento vamos a salir”.