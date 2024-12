Bonner Mosquera: “Millonarios no es un equipo copero, no lo conocen afuera”

¿Usted cree, como dice Bonner Mosquera, que Millonarios NO es un equipo copero?

Encuesta¿Usted cree, como dice Bonner Mosquera, que Millonarios NO es un equipo copero?

“La gente se fue acercando más al equipo por la Sudamericana 2007, tuvimos la fortuna que fuimos pasando ronda a ronda, en el torneo mejoramos un poquito, pero no mucho, veíamos un equipo internacional y eso es lo que siempre le ha exigido la gente a Millonarios”, narró Bonner, recordando una de las mejores temporadas en el exterior en este Siglo.

Atlético Nacional lleva dos Copas Libertadores, Santa Fe una Copa Sudamericana, América de Cali acumula cuatro finales en Libertadores, al igual que Deportivo Cali (dos), e incluso Junior de Barranquilla ya fue finalista de Sudamericana. Es más, Once Caldas también fue campeón del máximo torneo Conmebol. La Merconorte 2001 parece que no le alcanza a Millonarios para competirle a sus máximos rivales en Colombia.

Y es que en este mismo 2024 hay otro ejemplo de eso. Millonarios quedó en el último lugar en el grupo en la Copa Libertadores. Incluso, Palestino de Chile le ganó el cupo a Copa Sudamericana por ser tercero. Pareciera que las competencias Conmebol no le sonríen al ‘Embajador’, ante la mirada expectante de su hinchada, que quiere celebrar algo grande, tal como ya lo hicieron sus principales rivales en la historia.

En la actualidad, eso parece no ser suficiente y la deuda se hace cada vez más latente en el contexto. Ganar algo en la Conmebol es el máximo objetivo de Millonarios a un mediano o largo plazo, pero año tras año, eso más bien se aleja. Se ve como una tarea casi imposible ante los poderosos rivales que se presentan desde Brasil o Argentina. Incluso, algunos uruguayos o ecuatorianos, han dado sorpresas en las más recientes ediciones.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.