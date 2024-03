“No vamos a buscar responsables, hay que buscar soluciones. Venir a decir que las lesiones, que el bajo nivel de jugadores, no lo voy a hacer. Esto es Millonarios, vamos a ver qué jugadores podemos recuperar y a quién tendremos disponibles”, agregó sobre la situación del club.

“Nadie es adivino y hoy tenemos una nómina corta porque se lesionaron muchos jugadores. Nadie tenía ese pensamiento, si tuviéramos el grupo completo sería un muy buen equipo; y trajimos refuerzos en posiciones puntuales, además no dejamos ir a varios jugadores a pesar de tener muchas propuestas… Se quedaron el 98% de los jugadores”, dijo Gamero sobre su nómina.

En su intervención, Gamero habló de las lesiones que han perjudicado mucho al equipo, además de los objetivos, el puntaje y la seguidilla de juegos que le esperan antes del debut en la Copa Libertadores. Prefirió no hablar de responsables o culpables y la palabra crisis ni siquiera la pronunció.

“El día a día de nosotros es alegre. Este equipo motiva. Yo tengo mucha fuerza y motivación con este equipo. Esto es como un matrimonio, si tengo buena relación con mi señora nunca me voy a aburrir, y aquí tengo buena relación con todos, me siento con mucha fuerza y motivación”, dijo Alberto Gamero sobre la relación con jugadores y cuerpo técnico.

En las últimas horas, Alberto Gamero dio la cara y habló de los malos resultados de Millonarios en ESPN, además, despejó dudas sobre la crisis que se estaría viviendo en el entorno del club azul y pudo describir el día a día en el equipo y que el objetivo no es otro que clasificar a cuadrangulares semifinales.

No es para menos la preocupación, pues Millonarios se aleja de cuadrangulares semifinales y el margen de error es cada vez más corto. El equipo azul ha cedido muchos puntos que podrían ser definitivos en el remate de ‘Todos contra Todos’. Además, tiene el debut en la Copa Libertadores muy pronto y llegará la fecha en plena angustia por meterse en los ‘ocho’.

Millonarios no pasa por un buen momento debido a los pésimos resultados de las últimas jornadas en la Liga Colombiana, en donde ha sumado cinco derrotas de manera consecutiva. Este hecho activó las alarmas en la hinchada y obviamente colocó la mira en el entrenador Alberto Gamero, quien ha recibido muchas críticas por las malas presentaciones e incluso muchos se han animado a pedir su salida de la institución.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.