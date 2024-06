Millonarios y Falcao García llegaron a un acuerdo para este semestre. El ‘Tigre’ se vestirá de azul y blanco para esta temporada y la ilusión de los hinchas creció enormemente tras el mal 2024-I que tuvieron a nivel nacional e internacional. El mejor jugador de la historia de Colombia habló sobre su fichaje con el ‘embajador’ y dejó conmovedoras palabras.

Conmovedoras palabras de Falcao García tras su fichaje con Millonarios

En entrevista con la ‘W Radio’ dijo: “me han hecho sentir el cariño y el agradecimiento. Poder recibir el cariño era muy difícil porque eran 3 o 4 días que iba a la Selección y ya, pero compartir este ambiente es realmente emocionante”.

“Voy a cumplir mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios, he representado a Colombia en el exterior, no era el país, no era el costeño, no era el bogotano, sino el colombiano”, agregó.

Por otro lado, mostró que llegará como uno más para aportarle al equipo. “mi idea es ir a aportar, voy a ser uno más, se los haré saber desde el principio y paso a ser un compañero. Es emocionante poder vivir eso dentro de Colombia, compartir con jóvenes y jugadores consagrados”.

Sobre su familia y la influencia que tuvieron en el fichaje contó: “Muchísimo. Lorelei siempre me ha apoyado los proyectos deportivos y en esta no fue la excepción. Para ella también era ilusionante estar en Colombia y que nuestros hijos pudieran recibir lo que los colombianos nos han manifestado”.

Cerró diciendo: “aprendí desde temprana edad que representaba a un país para intentar cambiar esa imagen que tenían del país afuera”.

¿Quiénes podrán ver la presentación de Falcao? Directivo de Millonarios respondió

“Estamos trabajando en eso, lo que tenemos en mente, pero hay que ver las posibilidades, es hacer una presentación de Falcao en El Campín para nuestros abonados y la idea es que los abonos salgan a la venta la semana entrante, vamos a tener ediciones especiales de la marca propia de Millonarios. La semana entrante tendremos noticias”, afirmó Gustavo Serpa en charla con Caracol.

La noticia del fichaje de Falcao llamó la atención de todos y sorprendió a los directivos del club: “me desborda todo lo que ha pasado, me comprometí en esto con el presidente Camacho y el equipo que tenemos en Millonarios. Cuando empezamos a ver las reacciones mundiales, yo no creía la dimensión y el alcance que tuvo la noticia a nivel del fútbol mundial. Yo mismo no alcanzaba a entender la dimensión de esta noticia. Esto es muy emocionante, porque sentir lo que está pasando en el fútbol en Colombia, pero la felicidad de nuestra hinchada, emociona mucho”.