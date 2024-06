Radamel Falcao García es nuevo jugador de Millonarios. La noticia le dio la vuelta al mundo y tuvo impacto que sorprendió a más de uno, en especial a los directivos del club que hicieron todo lo posible para que se diera este refuerzo. Por ahora falta esperar que el ‘Tigre’ se una al equipo que será en julio, allí empezarán a preparar la presentación del jugador que será en el estadio El Campín.

¿Quiénes podrán ver la presentación de Falcao? Directivo de Millonarios respondió

“Estamos trabajando en eso, lo que tenemos en mente, pero hay que ver las posibilidades, es hacer una presentación de Falcao en El Campín para nuestros abonados y la idea es que los abonos salgan a la venta la semana entrante, vamos a tener ediciones especiales de la marca propia de Millonarios. La semana entrante tendremos noticias”, afirmó Gustavo Serpa en charla con Caracol.

La noticia del fichaje de Falcao llamó la atención de todos y sorprendió a los directivos del club: “me desborda todo lo que ha pasado, me comprometí en esto con el presidente Camacho y el equipo que tenemos en Millonarios. Cuando empezamos a ver las reacciones mundiales, yo no creía la dimensión y el alcance que tuvo la noticia a nivel del fútbol mundial. Yo mismo no alcanzaba a entender la dimensión de esta noticia. Esto es muy emocionante, porque sentir lo que está pasando en el fútbol en Colombia, pero la felicidad de nuestra hinchada, emociona mucho”.

Esto le dijo Falcao a Gustavo Serpa cuando firmó con Millonarios

Gustavo Serpa aseguró que Falcao mostró su deseo de jugar en todas las canchas del país y que estará comprometido con los objetivos del club.

“Falcao viene a competir, nosotros, desde el primer partido, nuestro objetivo es ser campeones. Falcao cuando va a competir, es un miembro más del equipo, si está en las condiciones, jugará. Va a ser uno más de la plantilla, él mismo lo dijo y quiere ser campeón. Si el técnico lo dispone, Falcao estará en Medellín. Vamos a pelear el título y vamos con todo”, dijo Serpa en Caracol Radio.