Daniel Caraño es uno de los jugadores más destacados de Millonarios en los últimos meses. Desde que cogió la titular, se convirtió en una ficha fundamental para el entrenador Alberto Gamero, sus asistencias y goles le han dado puntos fundamentales al equipo capitalino para llegar a la gran final.

El destino lo volvió a poner al frente de Atlético Nacional para disputar un título, pues recientemente no le fue tan bien vistiendo los colores del Tolima, donde terminó siendo el villano al errar un penal y salir expulsado. Ahora, lo que muchos ven como revancha, el ‘10’ lo ve como una oportunidad para cumplir un objetivo personal y colectivo.

En charla con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, dijo que lo que había pasado en Ibagué lo dejó en el pasado: “yo no estoy viendo esto como una revancha, lo que pasó en Ibagué ya quedó en el pasado, me he refugiado en Dios, son cosas que le sirven a uno para aprender, para forjar el carácter”.

Finalizó diciendo que disfrutará los dos partidos y que quiere ganar el título: “voy a jugar mi final y a disfrutarla, yo en eso no estoy pensando, quiero dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho, la quiero ganar, no solamente como tema de revancha, la quiero ganar porque yo siempre la he querido ganar”.