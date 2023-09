Es una frase de cajón, pero nadie le quita que tenga demasiada razón: “el fútbol siempre te da revanchas” y el vivo ejemplo de ello es Daniel Cataño. Tras aquella amarga final que perdió ante Nacional cuando era jugador del Tolima, el volante antioqueño fichó con Millonarios, volvió a una final contra el conjunto Verdolaga y en 2023 sí tuvo un desenlace feliz.

En entrevista con el portal de ‘AS Colombia’, Daniel Cataño habló su gran momento con Millonarios y recordó aquella final que le ganó a Nacional en El Campín. Sobre ese día, se sinceró y confesó que tuvo una charla con Jarlan Barrera, quien salió como el gran villano del equipo antioqueño al botar el último penal de Nacional y el que dejó la serie servida en bandeja de plata para los bogotanos.

Daniel Cataño reveló que habló con Jarlan Barrera para animarlo y darle un mensaje de fuerza. Lo hizo para devolver el gesto que tuvo el mediocampista samario con él en 2022. Cuando erró el penal en la final entre Tolima y Nacional en el Murillo Toro, el exjugador de Nacional le escribió para subirle el ánimo en ese momento difícil.

“Cuando boté el penal en Ibagué me mandó un mensaje de fuerza. Me tocó después decirle, ahora me toca a mí, mandarte el mensaje, para adelante que no pasa nada, mira yo donde estoy. Tratamos entre nosotros mismos de cobijarnos porque eso le puede pasar a cualquiera”.