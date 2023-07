Daniel Ruiz vive malos momentos en el Santos de Brasil, debido a que no ha sido tenido en cuenta en los últimos partidos y el técnico Paulo Turra no lo quiere utilizar, tanto así que lo mandó a entrenar con el equipo de la reserva, dejando en claro que no está en sus planes, por lo que el jugador deberá buscar nuevos caminos.

El volante se encuentra en condición de préstamo en el club brasilero y en los próximos días se buscarían alternativas de cara a su futuro, en donde una de las posibilidades sería que regrese a Millonarios, pero también surgió un rumor que llamó mucho la atención, debido a que se aseguró que el jugador fue ofrecido a Independiente Santa Fe.

Sobre el tema habló el presidente del club ‘cardenal’, Eduardo Méndez, quien respondió ante el interrogante y descartó que Ruiz esté cerca de llegar al conjunto santafereño, noticia que sin duda da una tranquilidad a los fanáticos de Millonarios, que no quisieran ver a uno de los jugadores más queridos en los últimos años vestido de ‘rojo’.

“Ni hemos tocado el tema, ni hemos conversado, ni me lo han puesto sobre la mesa. Totalmente descartable el jugador. (el técnico Bodhert) nunca me ha hablado de él”, indicó Méndez en una entrevista para el programa ‘Blog Deportivo’ de la emisora ‘Blu Radio’.