La situación de Millonarios con las lesiones en este 2024 ha sido crítica y la pesadilla no termina para Alberto Gamero. El entrenador, en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Atlético Bucaramanga, ha confirmado dos bajas para el próximo partido de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I.

Millonarios ha tenido un 2024 sumamente complicado, entrando a los cuadrangulares con lo justo y estando ya fuera de competencias internacionales, a falta de un último encuentro en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Parte de este mal presente se debe a las constantes bajas en el plantel.

El ‘Embajador’ ha tenido problemas para tener su plantilla completa en la mayor parte de los partidos de lo que va de año, viéndose obligados a hacer muchas rotaciones. El mismo Alberto Gamero ha confesado que este ha sido uno de los mayores problemas del equipo en esta temporada.

Nuevas lesiones en Millonarios

Ahora, en medio de esta situación, Alberto Gamero confirma nuevos lesionados en el plantel. Luego de la derrota ante Atlético Bucaramanga y a solo 3 días del segundo partido ante el equipo de Rafael Dudamel, el DT confirmó un par de bajas delicadas.

Durante el encuentro de este domingo, Stiven Vega y Johan Hernández abandonaron el terreno de juego con molestias físicas. A falta de parte médico oficial, el entrenador dio un adelanto sobre la condición de los jugadores en la conferencia de prensa.

“El médico me dio el parte médico de Stiven Vega y es un esguince de rodilla, se le hará resonancia y lo de Jhoan Hernández es contusión en la planta izquierda, me dicen que no van a estar para el día miércoles, posiblemente tampoco para el sábado” fueron las palabras de Gamero.

¿Recuperan jugadores?

Con respecto a las bajas que ya padecía el equipo, el entrenador habló sobre sus tiempos de recuperación. Gamero solo dio certezas sobre Santiago Giordana. “Al que veo más cercano es a Giordana, Leo Castro todavía no está haciendo campo y Cataño salió de operación“.