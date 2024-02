Cuando parecía que eran más los jugadores que salían de la lista de lesionados a los nombres que ingresaban, Millonarios confirmó un duro golpe para el equipo en la Liga Colombiana I-2024. Un jugador que venía siendo titular se lesionó, ya salió de la convocatoria para el próximo partido y no se tiene certeza de cuándo regresaría a las canchas.

No suenan muy duro la alarmas, pero si se está a tiempo de corregir para que no les coja la noche en la tabla de posiciones. Millonarios terminó la octava fecha por fuera de los ocho equipos que clasificarían a los cuadrangulares y lo peor de la jornada no fue la derrota sorpresiva 1 a 0 contra Patriotas. Un pieza fundamental en la defensa salió lesionada y ya se confirmó la gravedad de su lesión.

Millonarios inició la Liga Colombiana I-2024 con jugadores titulares lesionados como lo eran Daniel Cataño y Juan Carlos Pereira. Luego se les unió David Mackalister Silva, y cuando ya estaban cerca de regresar a las canchas, sucedió la grave lesión de Omar Bertel. Uno de los reemplazos naturales del lateral izquierdo es el protagonista de esta historia.

Danovis Banguero empezó siendo el lateral titular por la izquierda, pero en la final de vuelta de la Superliga 2024 se lesionó. El reemplazo fue Bertel y no convenció a Alberto Gamero, por lo que el DT decidió retornar a la fórmula que le dio tanto éxito en el 2023 con un jugador que viniendo desde el banco de suplentes terminó con más minutos en cancha que varios titulares.

Luego de recibir el gol en contra al minuto 23 del segundo tiempo que no podrían remontar contra Patriotas el 24 de febrero de 2024, Jorge Arias hizo la seña al banco de suplentes para que lo sacaran del partido a los 29 minutos del segundo tiempo. Lo que parecía ser tan solo un golpe, es más complicado de lo esperado para quien venía siendo el lateral izquierdo titular de Millonarios.

Duro golpe para Millonarios: Se confirmó que Jorge Arias se lesionó

“Millonarios FC informa que el jugador Jorge Arias sufrió, en el partido pasado en Tunja, un esguince grado dos de cuello de pie derecho. Incapacidad según evolución”, publicó la cuenta oficial de los ‘Embajadores’ en X (anteriormente Twitter). Por ahora, el defensor quedó por fuera de la convocatoria para el partido contra Once Caldas del martes 27 de febrero a las 8:15 P.M.

¿Cuándo volvería a jugar Jorge Arias en Millonarios?

Según la página web Barna Clinic, un esguince grado dos como el que sufrió Jorge Arias en el cuello del pie derecho necesita de un periodo de recuperación de tres a seis semanas, ya que se produjo una rotura parcial delos ligamentos en la zona. Sin embargo, como el mismo equipo ‘Embajador’ lo dijo, la incapacidad del defensor es acorde a la evolución que tenga la inflamación que presenta.

La lista de convocados de Millonarios para el partido vs. Once Caldas

Con la novedad que “Millonarios FC informa que en la noche de hoy (26 de febrero), Andrés Llinás y Juan Esteban Carvajal se unieron al grupo de convocados para el juego de mañana (27 de febrero) frente al Once Caldas en El Campín“, la siguiente es la convocatoria del equipo azul para la novena fecha de la Liga Colombiana I-2024: