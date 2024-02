Millonarios publicó la lista de convocados para el partido contra Patriotas por la octava jornada de la Liga Colombiana I-2024 y la ilusión empezó a crecer en la hinchada azul porque se tenían los regresos de David Mackalister Silva, Daniel Cataño y Leonardo Castro. Había promesa de buen fútbol en Tunja, pero…

Luego de una derrota 0 a 1 contra Águilas Doradas en el estadio El Campín, la definición en Millonarios pasó a ser una de las mayores preocupaciones. Se está llegando, pero no concretando, aunque con el retorno de nombres importante se esperaban los tres puntos frente a Patriotas en condición de visitante.

Primero fue Leonardo Castro, luego llegó Larry Vásquez con un fallo que era un gol cantado y después Daniel Cataño con un remate de larga distancia, fueron los protagonistas de las acciones más peligrosas de Millonarios en la derrota 1 a 0 contra uno de los peores equipos de Colombia en la Liga I-2024.

Antes de que iniciara la octava fecha, Patriotas ocupaba el último puesto en la tabla de posiciones con tan solo dos puntos. Ni el hincha más optimista encontraba un argumento de peso para explicar por qué le ganarían a Millonarios. Sin embargo, en una nueva muestra de que el fútbol es dinámica de lo impensado, llegó un gol de Gianfranco Peña a los 27 minutos del segundo tiempo que sería imposible de remontar.

Después de ver como el entrenador Alberto Gamero le pedía disculpas a los más de 14.000 hinchas azules que asistieron al estadio La Independencia de Tunja, Mackalister Silva se unió a este mensaje para los hinchas e hizo público lo que los ‘Embajadores’ no pueden hacer tras perder de manera sorpresiva contra Patriotas.

Lo que Millos no puede hacer para Mackalister tras perder contra Patriotas

“Nos adherimos como jugadores totalmente a lo que dice el profe (Gamero) en cuanto a pedirle disculpas a nuestra hinchada que hizo el esfuerzo, vino y llenó el estadio y no pudimos retribuirles ese apoyo que sentimos durante todo el partido. No convertimos y eso es lo que nos está costando. Evidentemente, no podemos perder la cabeza, no podemos dudar de nuestro trabajo porque estamos creando las posibilidades y en el fútbol las cosas más difíciles es crear las opciones. Vamos a seguir trabajando arduamente en cuanto a la definición para que esperemos, Dios mediante, el martes (vs. Once Caldas a las 8:15 P.M.) pueda entrar”, dijo David Mackalister Silva en conferencia de prensa.

El rendimiento como visitante que preocupa a todo Millonarios

Ya empezó a ser tendencia y las alarmas comienzan a encenderse. Millonarios sumó una derrota más en condición de visitante tras la caída contra Patriotas, lo que representó que ganó dos de los últimos doce partidos en esta condición. Ambos fueron contra Atlético Nacional. El balance en este periodo es de siete derrotas, tres empates, dos victorias, doce goles recibidos y seis marcados. Los ‘Embajadores’ no ganan como visitantes dos partidos seguidos desde octubre de 2023.