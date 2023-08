Millonarios se ha caracterizado desde hace varios años por el trabajo que se hace con las divisiones inferiores. Desde la llegada de Alberto Gamero, la cantera fue una de las prioridades para el cuerpo técnico y con el paso de las temporadas, los resultados se empezaron a notar con el protagonismo de algunos jugadores.

Cada semestre el entrenador sorprende con futbolistas que dan de qué hablar en la Liga Colombiana y que, con el paso de los partidos, se ponen en el radar de los equipos internacionales. Varios ejemplos como Carlos Gómez, Óscar Cortés, Emerson Rivaldo, entre otros.

También están los que no alcanzan a debutar en la profesional, pero que se destacan en los torneos juveniles, caso César Benavides, quien estuvo en la nómina que disputó la Copa Libertadores Sub 20 con Millonarios en 2020, donde jugó tres partidos como titular, siendo uno de los más destacados.

Según lo informó el periodista Julián Capera, el defensa central, que tuvo proceso formativo con el conjunto ‘embajador’, fue fichado por Algeciras CF de España.