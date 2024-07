Un volante ofensivo de gran velocidad y con posibilidad de gol, es uno de los goleadores en la MLS y de los mejores futbolistas en Estados Unidos. Pese a que no fue a la Copa América 2024, es un jugador que el técnico Néstor Lorenzo tiene en el radar y podría hacer aparición en próximas convocatorias, mucho más si logra concretar una transacción con un club en Europa. Principales Ligas del ‘Viejo Continente’ no paran de observarlo.

