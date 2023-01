Lo que se daba como un hecho, está prácticamente caído. El fichaje de Carlos Andrés Gómez no se pudo dar en el fútbol brasileño, los últimos detalles no tuvieron final feliz y todo parece indicar que este volante ofensivo ya no irá a Brasil. Se alcanzó a confirmar su transferencia al Bragantino.

Un fichaje que ilusionaba a las tres partes involucradas, Carlos Andrés Gómez soñaba con pasar al fútbol brasileño, mientras que Millonarios esperaba una transferencia millonaria que le facilitaría los movimientos de caja para este año 2023. Según dice el periodista Felipe Sierra, las negociaciones con Bragantino "se enfriaron".

Se cree que no hubo una satisfacción económica que convenciera a las directivas de Millonarios, lo propuesto por Bragantino no habría cumplido las expectativas y es por esta razón que Carlos Andrés Gómez seguiría en el equipo azul para 2023 teniendo en cuenta las responsabilidades de título que hay de por medio.

A su vez, dicho periodista comenta que las puertas del exterior aún no están cerradas para Carlos Andrés Gómez y tendría posibilidades de ir a la MLS de Estados Unidos. Millonarios, hasta ahora, solamente ha firmado el regreso de Daniel Giraldo y Fernando Uribe, más el fichaje de Leonardo Castro.