La hinchada de Millonarios anda muy angustiada por estos días a falta de un extremo que pueda dar garantías en el ataque. Con un departamento médico lleno y sin Edgar Guerra, el equipo azul se ve algo descompuesto en la zona ofensiva y los directivos y cuerpo técnico estarían abiertos a mirar qué posibilidades hay en el mercado de pases. En las últimas horas, se conoció que el ecuatoriano Jhon Sánchez habría sido ofrecido al gigante ‘Embajador’.

Ya Alberto Gamero había anticipado este tema en rueda de prensa luego del empate 1-1 ante Alianza FC en El Campín, en partido por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024, en un partido que dejó muchas dudas en la hinchada, que espera que lo más pronto posible pueda ser tenido en cuenta un refuerzo más para la zona de ataque.

“Se ha hablado y hemos investigado, pero no se nos ha hecho posible, hemos hablado con jugadores, pero no hemos tenido la oportunidad de que vengan. Siempre he pensado que no es volverme loco a quien voy a traer, mi trabajo es acelerar a los que están, porque si no tengo nada en la mano, debo enfocarme en lo que tengo ahí, darles confianza e información, es lo que necesitamos”, dijo Gamero en la rueda de prensa.

En las últimas horas, se conoció que el volante ecuatoriano Jhon Sánchez, de 24 años, habría sido ofrecido a Millonarios. Este jugador está en Emelec de Guayaquil, donde jugó algo más de mil minutos durante el 2023 bajo el mando del técnico Hernán Torres, entre Copa Sudamericana y la Liga Pro. En lo que tiene que ver con la Selección, estuvo en la Sub 23 en el Preolímpico de 2020, allí jugó partidos, todos de titular.

Más datos de Jhon Sánchez, jugador ofrecido a Millonarios

Este extremo maduró sus capacidades en la escuela de Independiente del Valle, club en el que estuvo tres años y logró ser campeón de la Copa Sudamericana de 2019. En 2021 dio el salto a Vasco Da Gama de Brasil y durante el 2023 vistió la camiseta de Emelec. Habrá que ver si las directivas optan por este futbolista que, según Transfermarkt, está valorado en 300 mil euros.

Actualidad del ataque de Millonarios

En total, son seis los jugadores de la ofensiva de Millonarios que están en el departamento médico y casi todos son importantes. Daniel Cataño, Daniel Ruiz y Mackalister Silva están en esta compleja lista, y sin Edgar Guerra, daría a entender que es el momento para salir al mercado por un extremo, y así darle más vitalidad al rodaje del circuito ofensivo. Jhon Sánchez parece tener serias opciones de vestir la camiseta azul esta temporada.

