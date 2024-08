Vale resaltar que al principio de la operación, el pago pactado para el Guadalupe era de 2.500 dólares, se hizo un paso de USD 2.100 por los derechos de formación y había quedado el saldo que se reclama desde Costa Rica. Si la sanción se mantiene, Millonarios podría no contratar jugadores al menos en los próximos tres mercados.

Al ver que este pago no se efectúa, Guadalupe fue a la FIFA a pedir la cancelació n del dinero y Millonarios ya fue notificado. Una de las consecuencias que puede tener el equipo bogotano es la detención inmediata para contratar jugadores. La cúpula de Gustavo Serpa se mueve lo más rápido posible para dejar este inconveniente solucionado.

Actualmente, Millonarios presenta una nómina bastante competitiva en Colombia y siempre es candidato a ganar el título del fútbol colombiano, mucho más luego del fracaso en la Liga Colombiana I-2024 y la prematura eliminación en la Copa Libertadores, quedando en la última posición en la fase de grupos. Con Radamel Falcao García y más de 30 abonos vendidos, el club dirigido por Alberto Gamero no tiene margen de error mirando el próximo diciembre.

