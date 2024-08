“Ya veremos. Necesitamos hacer toda una serie de evaluaciones, en cuanto a salario, comisiones, compatibilidad con la nueva política del club, no solo centrarnos en la transferencia cero. Si hay oportunidades, las aprovecharemos, el mercado no está terminado”, fueron las palabras del italiano, recogidas por el diario Il Messaggero.

El presidente de la Lazio, Claudio Lotito, se pronunció sobre la posible llegada del capitán de la Selección Colombia al gigante romano. El dirigente no confirmó nada, pero dejó la puerta abierta a la llegada del volante ofensivo en este mercado.

En el diálogo, James Rodríguez también hizo énfasis en la historia de la Selección Colombia y confesó que Radamel y él están un escalón más arriba que el resto, aunque no explicó cuál es más grande. Falcao se mantiene como el goleador histórico de la ‘Tricolor’ con 36 anotaciones, pero el volante se le acerca y podría tomar el primer puesto en próximos meses.

