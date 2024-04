Millonarios vs. Atlético Bucaramanga (8:00 p.m)

Millonarios vs. Deportivo Pereira (7:30 p.m)

Junior de Barranquilla vs. Millonarios (7:15 p.m)

Según la cuenta @DeporFinanzas en la red social X, Millonarios registró 3.56 millones de interacciones durante el pasado mes de marzo. En la segunda posición está Atlético Nacional, con casi 3M en lo que a interacción en internet se refiere. El equipo verde, pese a la crisis, pudo conectarse un poco con la hinchada por el anuncio de Pablo Repetto como nuevo entrenador, y también se creyó en una causa, que al final no tuvo lo que se esperaba y el club verdolaga quedó eliminado.

Apenas comenzando actividades en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024 y Millonarios da un verdadero golpe en lo que a internet se refiere. El equipo azul es considerado uno de los más grandes del fútbol colombiano y varias razones dan muestra de ello. Su envidiable vitrina de títulos, su rica historia, influencia en muchas regiones del país y cantidad de hinchas en Colombia y el exterior. Este último ítem es el que destaca en este caso, pues parece que los fanáticos no paran de creer y están conectados con la institución en los medios digitales, lo que resulta en otro golpe para sus principales rivales, que también compiten fuerte en internet.

