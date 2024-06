Es imposible no ilusionarse dirían los hinchas de Millonarios. La novela de la posible llegada de Radamel Falcao García al equipo ‘Embajador’ tuvo un nuevo capítulo, y tras la reunión con los directivos del club, un jugador de ‘Millos’ rompió el silencio y habló sobre el tema.

Todo empezó con la llegada de Falcao García a Bogotá. En un evento organizado por Nike Colombia el 4 de junio, el delantero, quien es agente libre, dijo sobre su posibilidad de jugar con Millonarios en el fútbol colombiano que “siempre es una posibilidad, reitero que hay muchos factores. El jugador no se puede contratar solo. Hay que ver varios aspectos, cosas por analizar”.

La primera respuesta de Millonarios a Falcao por la posibilidad de contratarlo no fue nada positiva. No lo veían viable, según el periodista Antonio Casale. Sin embargo, no alcanzaron a pasar 48 horas y se dio una reunión entre el delantero colombiano, el máximo accionista de ‘Millos’ y el presidente del equipo. ¿En qué quedaron?

En la antesala a la reunión entre Radamel Falcao y Millonarios, César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, dijo que veía prácticamente descartada la llegada de ‘El Tigre’. Sin embargo, Gabriel Meluk, reveló cuál fue la primera respuesta de Falcao a los directivos de ‘Millos’. ¡Hay una fecha para definir si se da su llegada!

El escudo de Millonarios y Falcao García. (Foto: archivo particular y Getty Images)

Según Meluk, el máximo goleador en la historia en la Selección Colombia les dijo a Gustavo Serpa y Enrique Camacho que les daría una respuesta el martes 11 de junio sobre su llegada a Millonarios. Mientras que ‘El Tigre’ piensa qué decisión tomar, un delantero del equipo albiazul rompió el silencio y ya empezó a palpitar lo que sería la llegada de un atacante de esa talla mundial.

El primer jugador de Millonarios que habló de la posible llegada de Falcao

“La llegada de Falcao no solo para Millonarios, sino para el fútbol profesional colombiano si se da va a ser increíble. En lo personal me cumpliría un sueño no solo por compartir cancha por él, sino camerino, momentos y desayunos. Creo que va a ser algo increíble para mí en especial. Me va a aportar mucho en lo personal, no me quiero ilusionar y decir cosas, pero si llega creo que va a ser un sueño. Voy a aprender cada día de lo que él haga y hará un plus increíble en el equipo y creo que nos dará un aura especial que necesitaríamos”, le dijo Juan Esteban Carvajal, delantero de ‘Millos’, al diario AS.

La decisión radical que Millonarios tomó con Leonardo Castro

En medio de la definición sobre si se da o no la llegada de Radamel Falcao García, Millonarios tomó la decisión radial que tanto Leonardo Castro, Álvaro Montero, Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas, solo saldrán del equipo si se concreta una oferta por venta y no en condición préstamo. Eso sí, Carlos Antonio Vélez afirmó que todos los jugadores del equipo albiazules son transferibles tras la eliminación en la Copa Libertadores y la Liga Colombiana I-2024.