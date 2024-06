Radamel Falcao García se convirtió este jueves en nuevo jugador de Millonarios y las redes sociales estallaron en todo el mundo. El ‘Tigre’, desde Estados Unidos, habló por primera vez en diferentes medios de comunicación de nuestro país sobre su fichaje con el ‘embajador’ y mostró su felicidad de llegar al equipo de sus amores. Además, confirmó cuándo será su debut con el conjunto capitalino.

Falcao confirmó la fecha de su debut con Millonarios

“Parece que hubiera sido todo organizado, pero salió perfecto. Nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser contra River en el Monumental”, dijo el ‘Tigre’ que abiertamente ha agradecido su paso por el ‘millonario’, un equipo que le dio mucho: “eso para mí es todo”.

El partido entre Millonarios y River Plate en el estadio Monumental será el 9 de julio en horas de la noche. Por ahora, el equipo está entrando a la pretemporada, los jugadores se van sumando, se están realizando exámenes médicos y se ponen a punto para lo que viene.

Conmovedoras palabras de Falcao García tras su fichaje con Millonarios

En entrevista con la ‘W Radio’ dijo: “me han hecho sentir el cariño y el agradecimiento. Poder recibir el cariño era muy difícil porque eran 3 o 4 días que iba a la Selección y ya, pero compartir este ambiente es realmente emocionante”.

“Voy a cumplir mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios, he representado a Colombia en el exterior, no era el país, no era el costeño, no era el bogotano, sino el colombiano”, agregó.

Por otro lado, mostró que llegará como uno más para aportarle al equipo. “mi idea es ir a aportar, voy a ser uno más, se los haré saber desde el principio y paso a ser un compañero. Es emocionante poder vivir eso dentro de Colombia, compartir con jóvenes y jugadores consagrados”.