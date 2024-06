Falcao García y Millonarios están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo. El ‘Tigre’ ha seguido muy de cerca lo que ha pasado con el club de sus amores en esta primera mitad del año. El delantero colombiano, en medio de un evento realizado por Nike Colombia, habló sobre el proceso de Alberto Gamero y lo que sucedió en la Copa Libertadores y en el Fútbol Colombiano.

Falcao habla del proceso de Alberto Gamero en Millonarios

El mismo Radamel entregó un balance de lo hecho por Millonarios: “jugaron la Copa Libertadores, no clasificaron a la final de la Liga por el punto invisible, en un torneo internacional te demanda un desgaste que te afecta en el torneo local, debes tener un plantel amplio para poder rendir en los dos frentes porque Millonarios trata de llegar a la final de la Liga y avanzar en la Copa Libertadores, esta vez no se logró”.

Además, agregó su opinión sobre el proceso de Alberto Gamero: “el proceso va por buen camino, hay jugadores jóvenes, quizá para torneos internacional hay que llevar jugadores de jerarquía, pero es un proyecto que va en crecimiento, seguramente ajustando algunos detalles con algunos jugadores con otro perfil pueden sumar mucho”.

Confirman que Lorelei le dio el sí a Falcao para jugar en Millonarios

Uno de los temas que más generaba incertidumbre era la decisión que la esposa del ‘Tigre’ tomara, pues para nadie es un secreto que Falcao es muy familiar y para él ellos están primero. Al parecer, por parte de Lorelei Tarón, todo se solucionó y habría dado el ok, es más, aseguran que su decisión fue por mínimo un año.

“Hoy ya no sería una barrera para que Falcao llegue a la ciudad, hoy Lorelei, su esposa, estamos seguros de que hoy estará conforme, tranquila y cómoda en Bogotá y que no sería una de las razones por las cuales no llegaría el Tigre. Estaría bien en Bogotá”, indicaron en Caracol Radio.

La solución fiscal que encontraron para que Falcao juegue en Millonarios

Según informó ‘W Radio’ una de las soluciones que encontraron es que Falcao firme por 180 días, es decir, 6 meses, lo que haría que no haya problemas con el impuesto al patrimonio. Incluso, se conoció que Millonarios pidió que el jugador se uniera a finales de junio, sobre el día 27, pero Falcao habría dicho que podría desde el 3 de julio, esto para que no haya inconvenientes con lo ya mencionado.

Julio Sánchez Cristo expresó que Millonarios va a analizar la posibilidad de extender ese contrato de 180 días si Millonarios es campeón o va a la Copa Libertadores por reclasificación, en ese caso sí revisarían el tema de los impuestos.