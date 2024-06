El posible fichaje de Falcao García a Millonarios sigue dando de qué hablar. Los referentes del fútbol no paran de opinar al respecto y esta vez se sumó una más, inusual, por cierto. Wilmar Roldán, uno de los mejores árbitros que tiene nuestro país se refirió a lo que sería una de las mejores contrataciones en los últimos años.

El árbitro del Fútbol Colombiano que pide a Falcao para Millonarios

El árbitro FIFA contó las veces que ha dirigido a Radamel Falcao, lo hizo a nivel nacional e internacional. Además, dio su opinión sobre el posible fichaje de Millonarios y aseguró que es un bien para todos los que tenemos que ver con el Fútbol Colombiano.

“A Falcao me tocó dirigirlo cuando jugaba con Compensar ahí en la Marte, también cuando jugaba en River, es un crack, tenerlo en la Liga Colombiana sería como el efecto Rodallega, Bacca, Adriancho, esa clase de jugadores para nuestra Liga sería fabuloso, mueve el torniquete y es un ejemplo positivo para los jóvenes, son tipos que triunfaron, ojalá lo aprovechemos y lo valoremos”, dijo el juez central.

Confirman que Lorelei le dio el sí a Falcao para jugar en Millonarios

Uno de los temas que más generaba incertidumbre era la decisión que la esposa del ‘Tigre’ tomara, pues para nadie es un secreto que Falcao es muy familiar y para él ellos están primero. Al parecer, por parte de Lorelei Tarón, todo se solucionó y habría dado el ok, es más, aseguran que su decisión fue por mínimo un año.

“Hoy ya no sería una barrera para que Falcao llegue a la ciudad, hoy Lorelei, su esposa, estamos seguros de que hoy estará conforme, tranquila y cómoda en Bogotá y que no sería una de las razones por las cuales no llegaría el Tigre. Estaría bien en Bogotá”, indicaron en Caracol Radio.

La solución fiscal que encontraron para que Falcao juegue en Millonarios

Según informó ‘W Radio’ una de las soluciones que encontraron es que Falcao firme por 180 días, es decir 6 meses, lo que haría que no haya problemas con el impuesto al patrimonio. Incluso, se conoció que Millonarios pidió que el jugador se uniera a finales de junio, sobre el día 27, pero Falcao habría dicho que podría desde el 3 de julio, esto para que no haya inconvenientes con lo ya mencionado.

Julio Sánchez Cristo expresó que Millonarios va a analizar la posibilidad de extender ese contrato de 180 días si Millonarios es campeón o va a la Copa Libertadores por reclasificación, en ese caso sí revisarían el tema de los impuestos.