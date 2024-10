En las últimas fechas, Alberto Gamero le ha dado la posibilidad de jugar a varios futbolistas de su plantel que no han tenido tanto protagonismo en el segundo semestre de 2024. Varios jóvenes siguen teniendo la oportunidad de sumar minutos en el equipo profesional de Millonarios, pero la fanaticada Azul está ilusionada con un nombre en especial. Fue una de las contrataciones que firmó el equipo para este torneo, junto a Falcao, y que ha brillado en los últimos dos juegos en la Liga.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Juan José ‘el Chocolo’ Ramírez. Con 22 años de edad, el oriundo de Bello, Antioquia; brilló en la segunda división con Orsomarso y llamó la atención de Millonarios. La gestión administrativa del Azul se le adelantó a todo el FPC y cerraron en tiempo récord su llegada a Bogotá. Ahora está jugando bajo las órdenes de Alberto Gamero, siendo figura en los últimos dos compromisos en la Liga colombiana.

“Hace tres meses jugaba una final de la ‘B’ y ahora comparto con mi ídolo”

Sin duda alguna, la decisión más importante que tomó Alberto Gamero fue la de contar con el talento de Juan José Ramírez. El joven mediocampista había tenido muy poco protagonismo, hasta que pudo entrar en el juego ante Jaguares. Mostró su talento y al partido siguiente fue titular, vs. Envigado. Ha sido aplaudido por la hinchada y ha recibido muchas muestras de cariño. Él dejó ver toda su ilusión y felicidad, en charla con el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio.

En esa charla, el ‘Chocolo’ Ramírez contó que su vida ha cambiado en muy poco tiempo y está agradecido por ello. Sin embargo, una de las cosas que todavía no puede creer es que comparta, el día a día, con Radamel Falcao. Reveló que es su ídolo y ahora lo ve como un padre en cada entrenamiento.

Publicidad

Publicidad

“Lo estuve hablando con mi mamá, recordando cosas. Todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. Estar ahora jugando con Falcao, que siempre fue mi ídolo de la Selección desde niño”.

La motivación que le da Falcao al ‘Chocolo’ Ramírez

Aprovechando que el jugador tocó el tema de Radamel Falcao, le preguntaron por su relación con el Tigre y cómo es compartir con él. El joven jugador antioqueño reveló que está viviendo un sueño al poder estar cerca del ídolo de su infancia. A quien venía hace unos años por televisión, ahora lo tiene de compañero y todos los días le dedica palabras de motivación.

“Es impresionante el día a día con Falcao. En medio del entrenamiento te sale con un consejo, tratando de hacerte mejor. Tratando de que veas el fútbol de una manera diferente”.

Publicidad

Publicidad

“Siempre recibo su voz de aliento. Él viene y me dice que tengo todo para estar en la Selección y para jugar en Europa… Esto que está pasando, yo todavía no me lo creo. Tuve la oportunidad de jugar estos dos juegos, se ha puesto muy contento y me ha felicitado. Eso me hace muy feliz”, concluyó.

(AUDIO) Escuche las palabras de Juan José Ramírez y su relación con El Tigre