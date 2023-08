Festejan los hinchas de Millonarios: Santos no fichará a Juan Pablo Vargas

Mucha expectativa había en los hinchas de Millonarios en conocer si finalmente el defensor Juan Pablo Vargas continuaría en el equipo o si finalmente sería fichado por el Santos de Brasil, negociación que iba muy bien encaminada, pero a última hora apareció un inconveniente que cambió el rumbo de todo.

El defensor costarricense ya estaba en territorio brasilero para firmar su contrato como nuevo jugador del cuadro ‘Peixe’, por lo que se realizó los respectivos exámenes médicos, pero precisamente debido a la lesión que presenta, desde Santos se echaron para atrás con el negocio.

Según informó el periodista del canal ESPN, Julián Capera, Vargas finalmente no irá al Santos, debido a que el defensor no pasó los exámenes médicos, porque presenta un problema que le durará cerca de mes, esto habría llevado al club brasileño a que no contrataran al jugador.

Se espera que en las próximas horas, Juan Pablo regrese a Colombia para sumarse a Millonarios y trabajar en su recuperación, mientras que los hinchas del ‘azul’ esperan que ante la negativa con Santos, la directiva pueda trabajar con una negociación para renovar el contrato con el ‘tico’.