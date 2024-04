Por otra parte, Flamengo también confirmó el once inicial para el partido en El Campín. Y las mejores figuras de este club estarán en la cancha. Everton y Pedro van en el ataque, con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique e Igor Jesús en una línea de tras más atrás. David Luiz será el líder en la defensa con el argentino Agustín Rossi en el arco.

Para este partido, Millonarios no puede contar con Andrés Llinás y Jorge Arias y dejarán la línea defensa a cargo del costarricense Juan Pablo Vargas. En el medio, Larry Vásquez reaparece y sorprende Alberto Gamero al colocar dos delanteros y Daniel Ruiz será suplente.

