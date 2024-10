Asprilla se acordó de Chile y pidió hablar con la FIFA después de la victoria de Colombia

En la cancha era uno de esos jugadores que no lo pensaba dos veces, encaraba al rival y, casi siempre, metía un golazo. Ahora como analista, Faustino ‘El Tino’ Asprilla va por la misma línea y se acordó de Chile haciendo un pedido para hablar con la FIFA después de la victoria de la Selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026.

Todo tiene una explicación más que lógica. Antes del encuentro por la décima fecha de las Eliminatorias, ‘El Tino’ Asprilla había dado de qué hablar con dos posturas claras que involucraban a dos jugadores de la Tricolor: James Rodríguez y Jhon Córdoba.

Rodríguez instaló la narrativa que los dos mejores jugadores en la historia de Colombia eran él y Radamel Falcao. Asprilla no estuvo de acuerdo y le respondió que “a mí eso no me trasnocha. Cada quien fue muy bueno en su época porque hay que ver si James hubiera jugado en la época de nosotros“. Tema cerrado y era la hora de palpitar lo que sería el partido contra Chile.

Cuando muy pocos apoyaban la idea que Jhon Córdoba fuera titular luego de las dos opciones claras que falló en la derrota contra Bolivia, Faustino Asprilla no dudó y sostuvo en el programa ‘Equipo F’, de ESPN, que “lo normal cuando uno tiene un partido de esos uno necesita una revancha rápida, sería importante para este muchacho Córdoba que lo dejaran (en la formación inicial)“.

Acción de juego en el partido Colombia vs. Chile. (Foto: Imago)

¡Dicho y hecho! El entrenador Néstor Lorenzo le dio la razón a ‘El Tino’ Asprilla, y aunque Córdoba fue titular y no marcó, la selección colombiana dio una gran muestra de buen fútbol y contundencia en la goleada por cuatro a cero contra Chile. Llegó el momento para que la leyenda de la Tricolor hablara sobre esta victoria y con una alta dosis de picante se acordó del seleccionado chileno.

Asprilla se acordó de Chile y pidió hablar con la FIFA tras el triunfo de Colombia

Con una alta dosis de ironía, Asprilla se acordó de Chile después de la victoria de la Selección Colombia porque son últimos en la tabla de posiciones a siete puntos del séptimo lugar que da el cupo a un partido repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026. “Deberíamos hablar con la FIFA para que inviten a Chile a ese Mundial“, dijo entre risas ‘El Tino’. Luego, el periodista Antonio Casale señaló en el programa ‘Equipo F’ que si el equipo chileno ganaba tres partidos se metía en la pelea, pero el exjugador colombiano le refutó: “Vaya gánelos. Cómo los va a ganar sino hacen un tiro al arco“.

La tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026

Si se trataba de llegar al primer lugar, no se pudo conseguir porque Argentina le empató a Venezuela y goleó a Bolivia. Pero a la hora de mantener el segundo puesto el objetivo sí se cumplió porque Colombia le ganó a Chile tras la derrota contra el seleccionado boliviano y Uruguay perdió contra Perú y empató frente a Ecuador. Dicho esto, así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 tras diez fechas:

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas (Foto: X / @CONMEBOL)

