El mensaje que Arturo Vidal le envió a Richard Ríos por fingir un penalti para Colombia

Richard Ríos fingió un penalti en la victoria de la Selección Colombia contra Chile y Arturo Vidal no dudó en enviarle un mensaje.

La décima fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 empezó con el partido entre la Selección Colombia y Chile que tuvo un protagonista fuera de las canchas que dio y mucho de qué hablar. Arturo Vidal reaccionó a todo lo que pasó en el encuentro y hasta le envió un mensaje a Richard Ríos por fingir un penalti.

El balón empezó a rodar en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y Vidal ya tenía prendida la transmisión de streaming en la plataforma Kick para empezar a reaccionar. Solo pasaron 34 minutos de partido y ‘El Rey’ no aguantó y explotó por el primer gol de Colombia contra Chile.

Luego de un tiro de esquina que cobró James Rodríguez, Jhon Lucumí cabeceó un balón que se desvió en Dávinson Sánchez para el primer gol de la Selección Colombia. “Qué lo va a celebrar, delincuente. ¿Cómo lo puedes celebrar si te pegó en la cabeza? Anda a cagart… Y lo celebra. Qué suerte ese gol, tiene que comprarse el kino (lotería)“, dijo Arturo Vidal después de darle un fuerte golpe a una mesa.

Con la impotencia de no estar en la cancha y de afirmar que no volvería a la Selección de Chile mientras Ricardo Gareca siga como entrenador, Vidal no pudo ocultar su frustración ante el gol de Luis Díaz por el error que cometió el defensor Benjamín Kuscevic, y una vez más volvió a explotar.

Arturo Vidal y Luis Díaz. (Foto: Kick y Getty Images)

“No puede ser. Está bien corto (el pase), pero cuando ves que no hay espacios tírala a la mierd… Y más en esa cancha que te puede dar un bote. Dónde están los volantes. ¡No! Son evitables (esos goles), son evitables”, afirmó Arturo Vidal. ¿Y faltaba algo más? ¡Claro que sí! Una fuerte advertencia a Richard Ríos de lo que él le hubiera hecho si estaba en la cancha cuando el volante colombiano fingió un penalti para la selección colombiana.

Video: El penal que pidió Richard Ríos en Colombia vs. Chile

Durante la victoria de Colombia contra Chile por cuatro goles a cero, Ríos entró al área rival y tiró la pelota larga ante la marca de Marcelo Morales. El defensor chileno terminó sacando el balón al tiro de esquina, pero el jugador colombiano se quedó tirado en el área con muestras de dolor. Él árbitro Jesús Valenzuela no cobró penalti, el VAR tampoco lo llamó a revisar la jugada y el mensaje de Arturo Vidal estaba por llegar. El penal que reclamó Richard desde 0:08 del video.

El mensaje que Vidal le envió a Richard Ríos por fingir un penalti para Colombia

“Nada, levántalo ahí mismo con la mano. ¡Pa! No fue nada, asimismo lo levantaría ahí y… ¡Ta! ¿Qué te hicieron? ¿A ver qué te hicieron? Nada, ahí mismo lo levanto y lo dejo parado. Ahí… ¡Toma!”, fue la reacción de Vidal cuando vio que Richard Ríos fingió un penalti para enviarle un mensaje de lo que hubiera hecho si él estaba en la cancha.

