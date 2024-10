El jugador que la FIFA castigó por no querer jugar contra Colombia sufrió una tragedia familiar 

Son de esas noticias que uno no quisiera que fueran verdad. Los últimos días para Carlos Palacios han sido muy difíciles porque pasó de ser castigado por el reglamento de la FIFA al no querer jugar contra la Selección Colombia a vivir una tragedia familiar que todo el mundo del fútbol lamenta.

Palacios es uno los pocos jugadores que Chile presenta como pieza de recambio a una generación que supo ganar dos veces la Copa América. No por nada el extremo izquierdo está bajo la órbita de Boca Juniors. Sin embargo, ya tuvo su primera polémica con tan solo nueve partidos en el seleccionado chileno.

En la previa a la derrota contra la selección colombiana, el entrenador Ricardo Gareca informó en conferencia de prensa sobre la ausencia de Carlos Palacios que “lo que manifestó fueron cuestiones personales más que nada. Eso lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Lo entendemos”.

Luego de las palabras del entrenador de Chile y de la goleada por cuatro goles a cero contra Colombia, Palacios apareció en la concentración de Colo-Colo para jugar contra la Unión La Calera del miércoles 16 de octubre de 2024. Sin embargo, el reglamento de la FIFA no iba a perdonar esta decisión del delantero.

Según el reglamento de la FIFA, Carlos Palacios no pudo jugar con Colo-Colo tras no querer disputar el partido contra Colombia porque “un jugador convocado por su asociación para una de sus selecciones representativas no tiene derecho, a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario, a jugar para el club al que pertenece durante el periodo que dure o debiera durar su liberación, conforme a las disposiciones del presente anexo. Esta restricción de jugar para el club se prolongará por cinco días más en caso de que, por cualquier motivo, el jugador en cuestión no haya querido o podido cumplir la convocatoria“.

La tragedia que sufrió el jugador chileno, Carlos Palacios

Un sobrino de Carlos Palacios sufrió un accidente en una piscina el jueves 17 de octubre y, a pesar de que fue trasladado de urgencia en un helicóptero a la Clínica Las Condes, el sábado 19 se confirmó el fallecimiento del familiar del jugador chileno. “Te amaremos por siempre, mi príncipe”, fue el mensaje que público el delantero tras la tragedia que vivió por la partida de sobrino.

La reacción de Palacios tras conocer el castigo que le puso la FIFA

A pesar de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Federación de Fútbol de Chile) decidió pegarse al reglamento de la FIFA para castigar a Palacios con la no habilitación por cinco días, el delantero insistió en su defensa. “Mi salida no fue unilateral. Dijeron que estaba liberado, obviamente conversé. Me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara. Unilateral es cuando uno se va porque solo una persona quiere. No parece que está bien, pero ya está”, le dijo el extremo a la prensa el 16 de octubre.