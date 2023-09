Millonarios se impuso 1-2 sobre Envigado en una remontada importante pensando en mantenerse en el grupo de los ocho. El conjunto ‘embajador’ sufrió en el primer tiempo, pero se llevó la victoria en la fecha 13 de la Liga Colombiana. Alberto Gamero habló en rueda de prensa y entregó su balance del compromiso.

El entrenador explicó sus cambios para el segundo tiempo, lo que hizo para llevarse la victoria, lo que viene para el club. Además, se refirió a lo que cambió en el equipo tras haber sido aplazado el compromiso por la fuerte lluvia y la falta de iluminación en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Gamero y los cambios en el segundo tiempo

El entrenador cambió un par de nombres y la estructura en el terreno de juego, pobló más el medio campo y sacó a los laterales: “Bertel se lesionó y no pudo jugar, me animé porque íbamos perdiendo un partido que no merecíamos ir perdiendo, vi que el equipo estaba jugando bien y estaba llegando, insistí en darle un poquito más de volumen, le insistí a Guerra y Ruiz que me sirvieran de carrileros, no quería sacar a Cataño, a Ruiz, Pereira y Larry, la única manera de tenerlos era mantener esa estructura”, dijo el entrenador.

¿Qué cambió tras haber sido aplazado el compromiso?

Gamero dijo que no es excusa pese a haber cambiado el horario del partido, pues su rival en Copa Colombia también juega hoy: “hay que saber recibir las cosas cuando son de fuerza mayor, el jueves jugamos contra Alianza Petrolera, pero ellos también juegan hoy, no sacaremos excusas de nada, jugamos, tuvimos un poquito más de desgaste, pero estamos a la par con el rival. Se lo dije a los muchachos, no pensemos en el partido del jueves, pensemos en el de hoy”.

La falta de gol de Leonardo Castro

El delantero de Millonarios no la pasa bien de cara al gol y el entrenador salió a respaldarlo: “está haciendo un buen trabajo, el buen delantero no es solo que el mete goles, el año pasado fuimos el segundo equipo con más goles y él no fue el goleador, yo se lo dije a él cuando llegó, quiero a un jugador que me ayude a ganar los partidos cuando no haga gol, tiene que tener tranquilidad, los delanteros pasan por esos momentos, me está haciendo un buen trabajo, genera, se recoge, arrastra marcas, tiene pase gol y recupera, estoy feliz con él”.

¿Qué viene para Millonarios en la Liga Colombiana?

El conjunto ‘embajador’ tendrá un calendario apretado en el que afrontará la Liga Colombiana y los cuartos de final de la Copa. Tras el partido de este lunes en territorio antioqueño en el que enfrentó a Envigado, juego que se disputará en el estadio Polideportivo Sur el lunes a las 10:00 a.m. recibirá a Alianza Petrolera en El Campín para jugar el partido de ida y el fin de semana próximo se medirá ante Unión Magdalena en Bogotá. Cuatro días después jugará la vuelta ante los ‘aurinegros’.