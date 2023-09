Millonarios vivió una montaña rusa de emociones ante Envigado en la fecha 14 de la Liga Colombiana 2023-II. El cuadro ‘embajador’ se fue perdiendo en el primer tiempo por la mínima diferencia, aunque se pudo ir 2-0 abajo. En el segundo tiempo salieron con otra actitud y en la primera jugada consiguió el empate.

Así fue el golazo de Larry Vásquez ante Envigado

No se había cumplido el minuto y los cambios de Alberto Gamero hicieron efecto. Mackalister Silva se juntó con Daniel Ruiz por la banda izquierda, el joven volante centró un balón que terminó cayendo en los pies de Larry Vásquez. Controló de gran manera, se perfiló y tuvo tiempo de ver el lugar donde iba a poner el balón, remató con categoría y puso el esférico en un rincón imposible para el arquero que no pudo llegar.

(VIDEO) EL GOLAZO DE LARRY VÁSQUEZ

Los cambios de Gamero para el segundo tiempo

Millonarios no la pasó bien en la primera parte, hubo pasajes del juego en donde se encontró y terminó sufriendo. El entrenador no estuvo contento con el rendimiento y funcionamiento de algunos jugadores. El estratega sacó a Omar Bertel y en su reemplazo metió a Jorge Arias, también sustituyó Ricardo Rosales y metió a Mackalister Silva, mandando al extremo de lateral para poblar más el medio campo.

Millonarios se salvó en el primer tiempo

Dos minutos después de haber recibido el primer gol, Millonarios pasó otro susto. Bayron Garcés recibió un pase dentro del área, Andrés Llinás lo siguió y lo tocó arriba y abajo. El árbitro no dudó ni un segundo en decretar penal y después de unos segundos fue llamado por el VAR. El central fue a revisarla, se tomó unos minutos y decidió que no era infracción. Al parecer el contacto no era suficiente para decir que era penal.