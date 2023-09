Millonarios fue salvado por el VAR: la jugada de penal que no fue sancionada

Millonarios sufrió ante Envigado en el primer tiempo, si bien no fue un mal partido del todo, pudo haber terminado muy mal, pues en menos de cinco minutos estuvo a punto de caer 2-0, pero el VAR terminó interviniendo y resultó salvado por la campana. El equipo dirigido por Alberto Gamero tuvo dos descuidos y uno terminó en el fondo de la red.

El conjunto capitalino inició imponiendo condiciones,generó opciones de peligro, pero no concretó, caso contrario, al rival que llegó un par de veces y sí pudo celebrar, además, se pudo ir con un resultado mejor al camerino en una jugada de penal que decretó el juez, pero que el VAR terminó llamándolo para revisar.

Así fue el gol de Envigado a Millonarios

Sobre los 33 minutos Bayron Garcés aprovechó un error del cuadro rival. Daniel Cataño perdió un balón en la mitad de la cancha luego de un resbalón sobre la banda derecha, Garcés corrió y recibió habilitado, controló de gran manera, se perfiló y sacó un remate con pierna derecha. El portero Álvaro Montero se lanzó, pero el esférico iba tan bien ubicado, que no pudo hacer nada.

Jugada de penal que el VAR terminó interviniendo para que el juez no decretara

Dos minutos después, Millonarios pasó otro susto. Beyron Garcés recibió un pase dentro del área, Andrés Llinás lo siguió y lo tocó arriba y abajo. El árbitro no dudó ni un segundo en decretar penal y después de unos segundos fue llamado por el VAR. El central fue a revisarla, se tomó unos minutos y decidió que no era infracción. Al parecer el contacto no era suficiente para dar la jugada como infracción.

(VIDEO) ASÍ FUE LA JUGADA DE PENAL EN EL QUE EL VAR INTERVINO