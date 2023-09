Millonarios consiguió una victoria ante Alianza Petrolera en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Colombia 2023. 2-0 el resultado final en un partido que fue prácticamente de trámite en el estadio El Campín de Bogotá, y que deja muy bien parado al club ‘Embajador’ mirando las semifinales de este torneo.

El partido en los primeros minutos fue con mucha táctica por parte de los dos equipos, se estudiaban, pero pocas opciones de ataque se observaban. Era como si Millonarios estuviera esperando el momento indicando ante el afán de Alianza Petrolera por irse arriba en el marcador.

Sin tanta presión, Millonarios se fue arriba en el marcador antes de finalizar la primera parte, y Edgar Guerra, quien fue improvisado como lateral, remató con la pierna derecha para el 2-0 definitivo al minuto 41.

Precisamente, este jugador dio una punzada definitiva, pues siendo lateral cumplió con las disposiciones del entrenador Alberto Gamero y se comportó a la altura en una posición que no es habitual en él. Pudo ser letal y marcó un gol en El Campín, que lo llena de confianza y sin duda lo catapulta en la nómina del equipo.

“De lateral he jugado muchos partidos, el profe me pone de lateral y siento que hago las cosas bien y ahí poco a poco también me voy fusionando de lateral. Dios quiera y mañana no sea que pase algo y pues ahí estaremos”, dijo Edgar Guerra en Millos TV sobre las indicaciones de Gamero y su labor como lateral.