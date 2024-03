Ganiza Ortiz fue uno de los jugadores que quedó en la historia de Millonarios tras ser campeón del equipo que volvió a ganar una estrella luego de 24 años. El volante fue parte fundamental de aquella campaña del 2012, además, de la Copa ganada en 2011. El antioqueño se ganó el corazón de los hinchas a punta de fútbol y muchas ganas.

Sin embargo, también tuvo que vivir momentos difíciles con el conjunto ‘embajador’. La eliminación de la Copa Sudamericana en semifinales en 2012 y la famosa derrota 8-0 ante el Real Madrid en territorio español. Ganiza, en charla con ‘Radio Munera’ recordó detalles de ese día y, entre risas, dejó varias anécdotas de la dura caída.

Graniza Ortiz recuerda el 8-0 de Millonarios

12 años después recuerda ese día de manera jocosa, pues para muchos, casi todos, era la primera vez que se jugaba en el estadio Bernabéu. Todo era nuevo para la mayoría y lo que no sabían era lo que se les venía. “Fuimos a jugar a Madrid contra el Real, fue un 8-0, vimos cómo esas estrellas pasaban por el lado de uno, si hubiera jugado Cristiano nos meten 12 o 15 goles, a ninguno le pedí la camiseta”, dijo en un inicio.

“Hernán Torres era el técnico, en la charla, lo más chistoso fue los que nos dijo, supuestamente el Real Madrid no estaba acostumbrado al toque-toque, pasaron 20 segundos y Kaká estrelló el balón en el palo, ahí yo dije que no saldríamos vivos y vea, después 8 goles. El primer tiempo fue 5-0 y luego fueron otros 3”, agregó.

Además, recordó una jugada que, en medio de risas, lo dejó mal parado: “en una intenté entrar al área, me melié como a dos, intenté tirar una rabona perdiendo 8-0 y me descaché, fue una anécdota muy buena, no todos tienen el privilegio de decir que jugaron en el Bernabéu y le metieron 8 (risas)”.