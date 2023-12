Millonarios se va despidiendo de la temporada 2023, un año lleno de gloria en el que logró la estrella 16 al superar a Atlético Nacional, llegó a una final de Copa Colombia que perdió en penaltis y durante los meses fue protagonista del fútbol colombiano, ocupando los primeros lugares de las tablas de posiciones. Uno de los mejores clubes del año en el FPC, que, si bien no se cumplió con los objetivos del segundo semestre, no todo fue malo para el equipo de Alberto Gamero. Ya se piensa en lo que será el 2024 donde jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Se sabe que la deuda de Millonarios es el ámbito internacional. En su historia, solamente ha podido obtener una Copa Merconorte y por eso la Copa Libertadores es objetivo, al menos para hacer una buena presentación más allá de la fase de grupos. Y para poder escalar y superar las fases finales ante poderosos clubes de Sudamérica, se necesitan refuerzos y jugadores de jerarquía. Parece que ese es el plan del equipo azul para el 2024. Se miran opciones para reforzar la zona ofensiva y así darle rotación a Leonardo Castro en el frente de ataque.

En las últimas horas, se han pronunciado varios nombres para la zona de ataque de Millonarios. Uno de ellos es Miguel Ángel Borja, de River Plate, y por el que el club azul miraría una opción de préstamo. Sin duda, el nombre del ‘Colibrí’ rompería el mercado de pases en el fútbol colombiano tras su paso por Selección Colombia y reconocimiento en Sudamérica por ser campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional.

Otro mencionado es el venezolano Josef Martínez, quien recientemente jugó con Lionel Messi en Inter Miami. Y otro que está en el radar es Harold Preciado, un delantero que pasa por un destacado momento en el Santos Laguna de México y que por sus buenos promedios podría estar en el radar de la Selección Colombia. Se ganó las miradas de Millonarios.

El periodista Diego Rueda aseguró que desde Millonarios preguntaron por el delantero que brilla en México. Según el comunicador, es un futbolista muy costoso para el fútbol colombiano, pero que el equipo ya había hablado con el representante para mirar algún esfuerzo económico.

Vale resaltar que Santos Laguna quedó eliminado de la Liga MX y Harold Preciado no pudo defender el ‘Botín de Oro’ esta temporada. En este 2023, el atacante colombiano marcó 23 goles entre Liga y Leagues Cup. Un rendimiento notable, que lo consolida como uno de los mejores artilleros de la zona de la Concacaf.

En diálogo con Zona Libre de Humo, Harold Preciado se refirió a Millonarios y dejó claras sus posturas respecto al fútbol colombiano. El goleador reafirmó que en Colombia, para él, solo existe Deportivo Cali, cerrando cualquier posibilidad de vestir la camiseta azul.

“Yo no he hablado con nadie, pero tienen razón, en Colombia no jugaría en ningún otro equipo diferente al Deportivo Cali”, dijo Harold Preciado.