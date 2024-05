Esto quiere decir que con solamente el entrenamiento de Harold Preciado antes del veredicto por su segunda muestra, puede no solo agravar su problema por presunto dopaje, sino que Deportivo Cali también se pone en riesgo ante el Comité de Dopaje de la FIFA. La resolución final de este caso dependerá de losabogados del jugador. Si es negativa, la única posibilidad que le daría al futbolista es recurrir al TAS.

“Desde el mismo instante en que Harold Preciado fue notificado con un resultado adverso, inmediatamente se le prohíbe no dedicarse a su actividad profesional ni dentro ni fuera del campo “, declaró Félix Burgos, experto en la materia, en charla con Zona Libre de Humo.

En marzo pasado se anunció que el Comité Nacional Antidopaje de México abrió un expediente contra Harold Preciado por una prueba realizada en enero de este 2024. Este procedimiento no es algo definitivo y el jugador está a la espera de los resultados de una segunda muestra y ahí se sabrá si puede continuar jugando.

Deportivo Cali, club que no la pasa bien por estos meses en el fútbol colombiano y sufre con el tema del descenso, carga otro problema encima y podría tener a la FIFA ‘respirando en la nuca’. El club ‘azucarero’ se expone a un serio problema legal por culpa de Harold Preciado, uno de los jugadores más queridos por la institución y campeón del FPC en el 2015.

