Tite sorprendió a todos durante el partido y cuando saludó a Alberto Gamero tuvo el gesto de darle un par de palmadas mientras le decía algunas palabras. “Que me felicitaba por estar cuatro años en una institución tan grande”, respondió el entrenador samario en zona mixta cuando fue preguntado sobre su emotivo encuentro con el técnico brasileño.

Fue a dos Mundiales. En Rusia 2018 se quedó en cuartos de final tras caer ante Bélgica. En Qatar 2022, también en la misma instancia, no pudo ante Croacia, lo que desencadenó su no continuidad al frente del equipo nacional brasileño.

Con 10 hombres, por la expulsión de Larry Vásquez, Millonarios hizo milagros cuando todo parecía perdido. Los dirigidos por Alberto Gamero sumaron su primer punto en el grupo E y comienzan de buena manera el camino de la gloria. Es que así se puede catalogar, teniendo en cuenta la grandeza del rival, el favoritismo con el que Flamengo aterrizó en Bogotá y donde se creía que no tendrían lío para sacar los tres puntos.

