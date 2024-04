Aclarando que es un gol especial para Millonarios, pues estamos hablando de dos de sus canteranos que, más allá de que no tuvieran buenos momentos en el exterior, han logrado darle una satisfacción a la hinchada en una noche mágica y ahora prometen con dar sorpresas en esta edición de Copa Libertadores. El gol que forjaron en el arco norte de El Campín, sin duda que inspira con grandes cosas en el grupo E y las instancias finales.

De esta manera, Millonarios comienza el camino de la gloria. Es que así se puede catalogar, teniendo en cuenta la grandeza del rival que tenía en frente, el favoritismo con el Flamengo que aterrizó en Bogotá y donde se creía que no tendrían lío para sacar los tres puntos. Las cosas fueron al contrario.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.