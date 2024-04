Juzguen ustedes: esta es la imagen que muestra que no era penalti de Flamengo

La imagen muestra el momento de la falta y se ve que el pie derecho ni siquiera toca la línea, pero quedan las dudas sobre el izquierdo, pues puede que no la esté tocando. El juez central fue contundente con la decisión y se ratificó en su postura sin ir a las pantallas del VAR.

Es la jugada que se pinta como el ‘lunar’ de Millonarios durante el partido, pues fue claro que hubo error, la falta de Larry Vásquez existió e incluso sí podría dar para tarjeta roja. Pero, para muchos hinchas del equipo azul hay dudas de si era penalti o no. En redes sociales se ve la imagen del momento exacto de la acción, pues pudo haberse dado fuera del área. Juzguen ustedes.

Al final, Millonarios pudo respirar tranquilo, pues parece que la tarea está cumplida. La hinchada no falló, no se jugó mal y el punto sabe a victoria. Habrá que ver si Palestino o Bolívar pueden empatar con Flamengo cuando los vaya a visitar. La hazaña toma más color luego de todo lo que pasó en la previa al gol de Daniel Ruiz al minuto 80′. ‘Mengao’ hizo desastres con la anotación de Pedro.

Con 10 hombres, por la expulsión de Larry Vásquez, Millonarios hizo milagros cuando todo parecía perdido y empató 1-1. Los dirigidos por Alberto Gamero sumaron su primer punto en el grupo E y comienzan de buena manera el camino de la gloria. Es que así se puede catalogar, teniendo en cuenta la grandeza del rival, el favoritismo con el que aterrizó Flamengo en Bogotá y donde se creía que no tendrían lío para sacar los tres puntos.

