Lo que empezó siendo una ilusión única e irrepetible por enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo terminó por ser una fatídica goleada que ningún hincha quisiera recordar. BOLAVIP habló en exclusiva con Jhonny Ramírez, uno de los jugadores que hizo parte de aquel plantel de Millonarios que jugó contra el Real Madrid el 26 de septiembre de 2012, y se reveló todo lo que pasó en el camerino tras perder por ocho goles a cero.

Millonarios viajó a España para disputar el Trofeo Santiago Bernabéu como uno de los equipos que mejor estaba jugando por ese entonces en el fútbol colombiano, y con la noticia de que Real Madrid no pondría a sus jugadores estelares como Cristiano Ronaldo, la premisa de los dirigidos por Hernán Torres era ir a jugarles a mano a mano. Grave error como lo confesó Ramírez.

“Estábamos felices por lo que iba a pasar. Íbamos a ir a Madrid a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo. La sensación era muy buena, veníamos cabalgando en el torneo siendo primeros, creo que habíamos perdido un partido contra Águilas. En la Copa Sudamericana habíamos pasado tres fases. Llegamos a Madrid y creo que la ingenuidad y la inexperiencia en ese tipo de partidos nos jugó en contra”, empezó contando Jhonny Ramírez y los mejores detalles estaban por llegar.

¿Ir con cautela y reconocer la superioridad del rival? Nada que ver. La premisa de Millonarios fue intentar tener el balón y dominar el trámite del juego. En aquel camerino en el estadio Santiago Bernabéu se respiraba una alta dosis de confianza sin tomar las medidas necesarias al estar a tan solo unos pocos metros de jugadores de la talla de Ricardo Kaká, Luka Modric, Karim Benzema, Mesut Özil y Álvaro Morata, entre otros.

“En la charla el profe (Hernán Torres) nos dice: ‘Muchachos, vamos a jugar mano a mano. Millonarios no se le esconde a nadie y téngale la pelota que a ellos les duele. Entonces, creo que por ahí empezamos mal y creo que debimos ser más cuidadosos. El mensaje hubiera sido diferente, algo como: ‘Este equipo es el mejor del mundo y tiene grandes jugadores. Vamos a ordenarnos y a esperar un poco a ver qué va a hacer el rival’. Creo que hubiera sido diferente lo que pasaba en campo. Pocos equipos van a jugar mano a mano a Madrid, Millonarios lo hizo y desafortunadamente sufrimos ese ocho a cero”, le dijo Jhonny Ramírez a BOLAVIP.

Así se vivió en la cancha la goleada del Real Madrid contra Millonarios

-¿Cuál fue esa historia que lo marcó ese día en el que perdieron contra el Real Madrid?

-La historia de la charla técnica. Con el tiempo nos reímos de esa situación porque no nos esperábamos lo que íbamos a vivir. En el fútbol el tiempo dentro del campo corre muy rápido. Cuando menos lo piensas se acaba el primer tiempo, descanso, y empieza el segundo tiempo. Todo se va a mil, pero ese día el tiempo no corría. Uno, dos y tres cero. En el primer tiempo ya íbamos cinco a cero y el reloj parado. Es sensación fue difícil.

-¿Pudo dejar esa marca de decirle algo a un rival y empezar a calentarlo para distraerlo?

-No me iba a hacer el oso a Madrid. Sabía qué estaba viviendo, pero hay algo particular porque el profe (Torres) siempre jugaba con una formación 4 – 2 – 3 – 1 o 4 – 4 – 2 con dos delanteros, pero ese día cambió y puso un 4 – 3 – 2 – 1 colocándonos a Rafael Robayo, a mí y a Elkin Blanco en la mitad. Le dije a Blanco: ‘Déjame jugar por el centro’ y me respondió: ‘Que no, que yo juego ahí’. Afortunadamente no me dejó y Kaká le pegó un baile a él solito. No tuve tiempo de pegar patadas, intenté jugar lo que más pude, entregar bien las pelotas y siento que a pesar del resultado lo hice bien. De todas las pelotas, entregué por ahí dos o tres malas, en un partido de estos es algo positivo.

Jhonny Ramírez y lo que pasó en el camerino tras perder 8 a 0 vs. Real Madrid

Bajo la premisa que si Cristiano Ronaldo hubiera jugado el resultado habría sido similar o el mismo, Jhonny Ramírez le reveló a BOLAVIP lo que pasó en el camerino de Millonarios luego de perder ocho goles a cero contra el Real Madrid con tres goles de Kaká, dos de José Callejón, la misma cantidad de Álvaro Morata y uno más de Karim Benzema.

-¿Qué se dijo en el camerino de Millonarios después de esa derrota?

-Hubo tristeza y hubo silencio porque no queríamos vivir eso que vivimos. Íbamos con otras ilusiones diferentes. Algo bonito fue que José Mourinho entró al camerino después del partido, fue a saludar a Wason Rentería que lo conocía del FC Porto y dijo unas palabras que motivaron un poco. Él había visto el fútbol sudamericano y conocía nuestro fútbol. Nos había visto jugar y que estas eran circunstancias del fútbol mas no la realidad del fútbol de Millonarios. Él sentía lo que había pasado, pero que debíamos seguir adelante.