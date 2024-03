Lo pudo ganar, casi lo pierde y lo terminó empatando. Millonarios saltó a la cancha del estadio Polideportivo Sur con la presión de haber perdido los cinco últimos partidos en la Liga Colombiana I-2024. Envigado no hizo el partido nada fácil, y tras el final del encuentro por la fecha doce, Alberto Gamero reveló la polémica frase que les dijo a los jugadores en el camerino.

¿Qué pensará la hinchada azul? Como viene siendo costumbre en el fútbol colombiano, Millonarios empezó perdiendo el partido. Luis Díaz puso el 1 a 0 a favor de Envigado y parecía que el equipo ‘Embajador’ volvería a vivir un cuento de terror sin ni siquiera haber llegado a octubre. Tenía que aparecer el capitán.

En una de sus jugadas que hacía en las canchas del barrio Galán, David Mackalister Silva hizo una pared con Juan Carvajal y metió un golazo para el 1 a 1. Millonarios tuvo una opción clara para ganar el partido con un remate desviado en soledad de Emerson Rodríguez, pero también estuvo a punto de perder el partido de no ser por una gran atajada de Álvaro Montero. Alberto Gamero analizó el empate y ahí llegó la revelación polémica.

“Profesionalmente llegó todas las semanas a corregir. Ni ganando ni perdiendo soy de los técnicos que vengo a decirle los errores a mis jugadores en rueda de prensa. Se los digo en la semana y por eso siempre digo: ‘Cometimos errores’. Se los dije en el camerino, hicimos cosas buenas, pero cometimos errores”, respondió Gamero cuando le preguntaron por la inquietud de los hinchas de Millonarios por no escuchar una autocrítica detallada en conferencia de prensa. Lo polémico aún estaba por llegar.

La explicación de Gamero tras el empate de Millonarios del 17 de marzo de 2024 continuó recalcando que su tarea es corregir cosas del funcionamiento del equipo independientemente de cuál sea el resultado. El DT de los ‘Embajadores’ resaltó que “este es un equipo de Envigado que juega bien, acá vino América, Jaguares y a todos ellos les hicieron gol”. Luego, confesó la polémica frase que les dijo a los jugadores en el camerino por la situación en la que venían de perder los últimos cinco partidos.

Gamero y la polémica frase que dijo en el camerino tras el empate vs. Envigado

El mismo entrenador hizo la advertencia de lo que podían significar sus palabras por la historia de Millonarios, pero había que entender la situación. “La premisa que partimos es que nos llegan tres veces y nos hacen dos goles. Hay que jugar también con el temor del jugador. Les decía a ellos (jugadores): ‘Hoy de todo lo que pasó, créanme, y sé que es Millonarios y no me lo vaya a criticar, es muy bueno para nosotros no haber perdido hoy’. Sería duro. Entonces, a veces uno quiere brincar, saltar y coger todo, queríamos ganar y no perder, pero no se perdió ante un rival que nunca claudicó”, afirmó Alberto Gamero en la conferencia de prensa del 17 de marzo de 2023.

El próximo partido de Millonarios en la Liga Colombiana I-2024

Bajo la premisa que tiene que hacer 17 puntos de los 21 que le quedan por disputar, ganando seis de los siete partidos que faltan le alcanzarían para lograr la épica, el próximo partido de Millonarios para empezar a ilusionarse con esta posibilidad es contra Deportivo Cali el sábado 23 de marzo a las 2:00 P.M. en el estadio El Campín.