Llegó la hora de volver a dar la cara en una mano a mano. Alberto Gamero habló con el periodista César Augusto Londoño y en una entrevista para el Diario AS habló de una de las mayores polémicas en Millonarios: la falta de refuerzos que marquen diferencia.

Con una mala actuación en la Copa Libertadores 2024 que los tiene cada vez cerca de la eliminación, a Millonarios se le empezaron caer los soldados, y en un partido definitivo como lo fue contra Bolívar en el estadio El Campín, los jugadores que terminaron ingresando desataron el enojo de los hinchas.

Ricardo Rosales, Brayan Campaz y Yuber Quiñones, fueron los tres últimos jugadores que entraron en el empate a un gol contra Bolívar en la Copa Libertadores. No pudieron hacer mucho y una vez más quedó en evidencia la falta de extremos que marquen diferencia.

Daniel Cataño viene con proceso fibrótico crónico por una malla que le corrigió una hernia y no pudo tener continuidad como extremo derecho. El nivel de Emerson Rivaldo Rodríguez tampoco lo tiene como titular indiscutido en esa posición. ¿Y en el sector izquierdo? El que más ha jugado es Daniel Ruiz, pero ante molestias físicas y otras ausencias en el mediocampo, Alberto Gamero ha improvisado a Jhoan Hernández como extremo izquierdo.

Jhoan Hernández (der.) ha jugado como extremo izquierdo en Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Nombres como Mauricio Cuero y Andrés Ibargüen fueron alguno de los nombres que sonaron para reforzar la posición de extremo en Millonarios en vísperas a la Liga Colombiana I-2024. Ninguno de ellos terminó llegando, pero sí hubo un interés real por un extremo colombiano que juega en Brasil.

Gamero reveló el extremo colombiano que Millonarios intentó firmar

“Los extremos que nosotros quisimos no los pudimos traer, pero sí teníamos hablados unos extremos con nuestros directivos y no pudimos”, empezó diciendo Alberto Gamero para el Diario AS y César Augusto Londoño preguntó: “Yony González, el de Brasil: ¿Intentaron traerlo?”. “Sí, intentamos traerlo y a uno que está en el fútbol colombiano intentamos traerlo y no se pudo porque tienen contrato, unas cláusulas y para Millonarios valen un poco más”, reveló el entrenador del equipo ‘Embajador’.

González fue campeón de la Libertadores con Fluminense. (Foto: Imago)

¿Quién es Yony González, el extremo que Millonarios quería firmar?

Con un paso por equipos como Benfica, Corinthians, Portimonense, Fluminense y Atlético Clube Goianiense, Yony González juega como extremo, fue campeón de la Copa Libertadores 2023 y registra 44 goles y 17 partidos en 352 partidos. El jugador colombiano, de 29 años, juega en Brasil con el Atlético Goianiense y en lo que va del 2024 no registra ni goles, ni asistencias en más de 200 minutos de juego.