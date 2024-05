Millonarios está atravesando por un ciclo con muchas complicaciones deportivas. El equipo ha tenido un inicio de año sumamente complicado, en el que estuvieron a un paso de quedar fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y han complicado su permanencia en la Copa Libertadores. Las dudas sobre el ciclo del entrenador, Alberto Gamero está bajo la lupa y el propio entrenador ha hablado sobre su futuro

Están siendo tiempos difíciles para Millonarios. El equipo logró clasificar con lo justo a los cuadrangulares luego de meses de inestabilidad y ha tenido una mala fase de grupos en la Copa Libertadores. Esto ha hecho que crezcan las dudas sobre el proyecto.

El entrenador ha concedido una entrevista con César Augusto Londoño y ha hablado abiertamente de la actualidad de Millonarios. El entrenador fue autocrítico y explicó su visión sobre la situación que atraviesa el equipo. También habló sobre su futuro y dejó en claro sus planes.

La autocrítica de Alberto Gamero

El DT fue el primero en reconocer las falencias del equipo en este primer tramo de la temporada, tanto en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I como en la Copa Libertadores. “Yo soy el autocrítico más grande que tiene Millonarios. Yo mismo me doy palos, yo mismo digo dónde cometí el error y qué tenía que haber hecho“.

Gamero resaltó la falta de efectividad frente al arco como el principal problema que tiene el ‘Embajador’ en este primer tramo del año. “Estamos en un bache. Creamos las opciones y no las metemos. Luego el rival nos llega dos o tres veces y nos cobra“.

Además de esto, el entrenador se refirió a la gran cantidad de lesiones que ha tenido el plantel, que se suma también a las convocatorias de jugadores con sus selecciones. “No me gusta poner excusas, pero nunca tuve el equipo titular completo“.

Con respecto al rendimiento sobre el césped, Alberto Gamero mostró su enojo por la baja posesión de balón. “Lo que más me choca a mí es que mi equipo no tenga el balón, porque nosotros trabajamos eso. Este equipo trabaja todos los días con el balón. Ahí hay un bache. Teniendo el balón, hay menos peligro de que te ataquen“.

¿Fin de ciclo para Gamero?

Han sido muchos los rumores sobre el posible final del proyecto de Alberto Gamero. Ha corrido el rumor sobre la salida del DT del banquillo de Millonarios al final de esta temporada y el tema salió a conversación en la entrevista. Su respuesta fue clara.

“No me hagas esa pregunta. Yo no voy a tomar esa decisión. Yo estoy con una Junta Directiva que me ha apoyado mucho. Yo quiero darles a ellos satisfacción, a ellos y a la afición” fue la respuesta de Gamero, que despeja todas las dudas sobre su proyecto.