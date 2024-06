Millonarios no pierde de vista a uno de los mejores jugadores de la actual temporada del fútbol colombiano.

Se cree que Jhon Emerson Córdoba será agente libre al finalizar la final de la Liga Colombiana I-2024. Atlético Bucaramanga no ejercerá la opción de compra y ahí es donde Millonarios intenta convencerlo para que firme. Sería el extremo para poder complementar el frente de ataque con Leonardo Castro, Santiago Giordana, Daniel Ruiz, Mackalister Silva y Daniel Cataño.

Por otra parte, Alberto Gamero necesita armar una nómina altamente competitiva para luchar por el título del segundo semestre del 2024. Su trabajo quedó un poco manchado debido a que se ve una nómina corta que le fue insuficiente para seguir en la pelea en Copa Libertadores y Liga Colombiana. No hubo recambio y los nombres para enfrentar los campeonatos, no alcanzaron. Además, por las constantes lesiones y bajas por molestias musculares que empeoraron la situación.

Pasan dos cosas en estos momentos en Millonarios, Falcao García podría firmar y necesitará de una nómina altamente competitiva para poder arropar a la leyenda de la Selección Colombia. Por otra parte, es confirmado que Emerson Rivaldo Rodríguez no seguirá bajo el mando de Alberto Gamero y se presentará en Inter Miami, dejando el lugar disponible para Jhon Emerson Córdoba.

Millonarios avanza en la reestructuración mirando el segundo semestre del 2024 tras las prematuras eliminaciones en Copa Libertadores y Liga Colombiana. El equipo azul comienza a moverse en el mercado de pases mientras espera la respuesta de Falcao García, que puede ser histórica. El club ‘Embajador’ se alista para la temporada y no pierde de vista a uno de los mejores jugadores de la actual campaña en el FPC.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.