Millonarios consiguió un importante triunfo ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 7 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que dejó muy felices a los dirigidos por el entrenador Alberto Gamero, los cuales la expresaron por medio de las redes sociales, con algunas burlas al equipo ‘verdolaga’.

Uno de los futbolistas que no ha podido estar con el cuadro ‘embajador’ en los últimos partidos, fue el volante Juan Carlos Pereira, el cual ha presentado algunos problemas de lesión, inconveniente que llegó en medio del buen rendimiento que estaba presentando, tanto que se había convertido en titular en la mitad de la cancha.

El mediocampista, que no estuvo en el duelo en el Atanasio, no desaprovechó el momento del triunfo de Millos, para mandar una burla a Nacional por medio de su cuenta de X, publicando en mensaje: “Como de costumbre”, posteo que generó miles de reacciones de los fanáticos del ‘azul’, los cuales festejaron lo que dijo Pereira.

¿Qué dijeron en Millonarios tras el triunfo ante Nacional?

Uno de los que habló después de la victoria del ‘embajador’ fue el entrenador Alberto Gamero, quien en rueda de prensa se mostró muy feliz por el desarrollo del juego y el buen rendimiento que mostraron sus dirigidos, aunque resaltó que no quedó satisfecho con lo que pasó en el segundo tiempo, en donde Nacional estuvo cerca de empatar el duelo.

“El segundo tiempo no me gustó porque entramos en el desespero de ellos. Defendernos con los pelotazos frontales de ellos y perdíamos rebotes. No hacíamos 3 o 4 toques. Solo me gustó la parte defensiva. Nos defendimos bien. Nos crearon opciones por pérdida de balón o malos rechazos, por eso no me gustó… Ganar acá siempre es bueno. Necesitábamos los puntos para acomodarnos en la tabla y nos vamos felices”, dijo Gamero.

Y sobre la importancia de ganar un clásico, indicó: “Los jugadores, no solamente Gamero, cuando juegan clásico, quieren ganarlo. Uno de los planes de partido que siempre les manifiesto es ir a buscarlo. Contra todos los rivales, nunca nos vamos a esconder. El rival nos puede someter porque también trabaja. Nunca hemos ido con un plan de partido a pararnos con bloque medio o bloque bajo. No hablo de eso en planes de partido”.

El próximo partido de Millonarios

El ‘azul’ de la capital de república, se medirá en la jornada 7 de la Liga Colombiana I-2024 ante Águilas Doradas, duelo que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 6:10 PM, en donde se espera un acompañamiento masivo por parte de los aficionados locales, más ante el buen rendimiento que ha mostrado el equipo.

Encuesta ¿Le ha hecho falta Juan Carlos Pereira a Millonarios? ¿Le ha hecho falta Juan Carlos Pereira a Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.