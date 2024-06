Para muchos hinchas de Millonarios, Juan Carlos Pereira fue un jugador que no rindió y se le critica por sus labores en la cancha.

“Hay otro jugador que no le molestaría salir de Millonarios y llegar al Junior, es Juan Carlos Pereira. Él es cartagenero, en el pasado estuvo cerca cuando molestaba con eso en redes, está peleándose con Guillermo Celis, con los que vayan a estar en esa posición como Víctor Cantillo y Homer Martínez”, dijo Juan Salvador Bárcena.

Por otra parte, además de los nombres top que suenan en Barranquilla, como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos, Junior se fija en elementos del fútbol colombiano que podrían dar una mano y Millonarios no le es ajeno. Fuentes cercanas al equipo comentan que Juan Carlos Pereira podría pasar al ‘Tiburón’.

“Claro, pero se lo come Pereira y es mejor que se vaya del equipo, ciclo cumplido, que se largue ese negro… Bendito fútbol”

En la red social Instagram, Juan Carlos Pereira no guardó nada y mandó picante mensaje para todos sus críticos. Citó al jugador del Everton, Dominic Calvert-Lewin, quien perdió un insólito gol con la camiseta del Everton en la Premier League. Eso le fue suficiente al volante cartagenero para lanzar el dardo a los fanáticos.

Se destaca su habilidad por tratar de ser el ‘box to box’ del club, recuperando balones, armando líneas de cinco en defensa y tocando el área rival con sensación manifiesta de gol. Su potencia física le permitió estar en la titular en reemplazo de Stiven Vega y del desaparecido Larry Vásquez. Más allá de estos momentos, hay hinchas que prefieren verlo lejos del equipo.

Para muchos, Juan Carlos Pereira fue uno de los mejores en Millonarios en este primer semestre 2024, donde no se cumplieron los objetivos del equipo, en Liga Colombiana y Copa Libertadores. Para otros, fue un jugador que no rindió lo esperado y se le critica por sus labores en la zona media de la cancha. Parece que el jugador se cansó de eso y usó la red social Instagram para dedicar un picante mensaje a todos sus detractores.

