Millonarios ha conseguido un gran triunfo este domingo ante Atlético Nacional enel Estadio Atanasio Girardot por la mínima diferencia. Leo Castro fue el autor del gol que le dio el triunfo al ‘Embajador’ en el Clásico y el entrenador, Alberto Gamero elogió el asombroso momento que vive el atacante.

Este domingo 11 de febrero se disputó el gran Clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El equipo bogotano se llevó los puntos con un triunfo por la mínima diferencia.

El gran héroe del partido fue Leo Castro. Con la anotación en el duelo ante Nacional, el atacante suma 3 goles y una asistencia en lo que va de temporada, lo que lo convierte en el maximo anotador del equipo en igualdad con Édgar Guerra, que hizo un hat-trick en la goleada a Independiente Medellín.

El gran momento que vive el atacante no ha sido pasado por alto por el entrenador de los Azules, Alberto Gamero. El DT de los Millos compareció ante la prensa tras el encuentro de este domingo y habló sobre el buen rendimiento que está teniendo Castro en este inicio de temporada.

Análisis del partido

Gamero inició su conferencia de prensa haciendo su balance del partido. “El primer tiempo se jugó como teníamos nosotros pensado. Sabíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta, un partido abierto y que nosotros nos esquivamos en el inicio de juego, nos quitaban dos o tres balones ahí, que nos patearon cerca a la zona 14 porque los mediocentros estaban muy adelantados“.

“Me gustó el primer tiempo, era un partido donde Nacional también intentó llegar al arco y nos daba espacio. En el segundo tiempo, voy a ser sincero, no me gustó. Entramos en el desespero de ellos y perdimos rebotes. En la parte complementaria me gustó que nos defendimos bien. Ganar aquí siempre es bueno y necesitábamos esos tres puntos para acomodarnos mejor en la tabla, nos vamos felices para Bogotá” añadió.

Gran momento para Leo Castro

El DT se detuvo para hablar sobre el asombroso presente de Leo Castro. “Leo esta en un momento extraordinario, le hemos dado esa posibilidad que tenga un mediapunta, a mí lo que me gusta de los dos y lo que les pido es que me fijen a los centrales para que no me vengan a quebrar. Castro anda en un momento clarito y con una buena condición física, está haciendo goles que es algo por lo que lo trajimos“.

