No era un clásico más. Santa Fe saltó a la cancha del estadio El Campín con la posibilidad de quitarle a Millonarios, su rival de patio, la opción de clasificar a los cuadrangulares, pero las sorpresas no paran de llegar más allá de los errores de concentración en los dos primeros goles. Luego de la derrota, un jugador ‘Cardenal’ sorprendió y apoyó a los hinchas de los ‘Embajadores’. ¡Oh, oh!

El clásico capitalino número 315 empezó con un partido cerrado y el juego fuerte habitual en estos duelos. Así que nada mejor que la calidad de Hugo Rodallega, viene dulce con gol, para marcar un golazo de penalti y poner el uno a cero en contra de Millonarios. Santa Fe empezaba a dominar el trámite con Daniel Torres como figura en el mediocampo, pero…

Los detalles marcaron la diferencia. En una jugada en la que el defensor central Facundo Agüero quedó lesionado y el arquero Juan Espitia se tiró al piso de manera intencional para que atendieran a su compañero, Millonarios sacó rápido un lateral y tras un centro de Jhoan Hernández, Daniel Cataño empató el partido. El protagonista de esta historia sería uno de los jugadores de Santa Fe desconcentrados en esta acción.

Santiago Giordana con una anotación de volea y un autogol de Diego Hernández terminaron siendo definitivos para que Millonarios ganará el clásico 315 por tres goles a uno. El acompañamiento de los hinchas fue masivo a pesar de que los dirigidos por Alberto Gamero llevaban siete partidos sin ganar en la Liga Colombiana I-2024. Esto haría reaccionar a un jugador de Santa Fe.

Luego de ganar dos títulos con Millonarios, Copa Colombia 2022 y Liga Colombiana I-2023, Elvis Perlaza pasó a ser jugador de Santa Fe desde el primer semestre del 2024, y en su presentación empezaron las polémicas en las redes sociales. Un usuario en X le hizo un montaje con una supuesta camiseta de ‘Millos’ cuando lo presentaban como jugador del equipo ‘Cardenal’ y el lateral derecho tuvo que salir a publicar la foto original. Ahora, todo parece indicar que se le escapó un ‘Me Gusta’. ¿A quién no le ha pasado?

Jugador de Santa Fe sorprende y apoya a los hinchas de Millonarios

La cuenta ‘Mundo Millos’ en Instagram publicó que el dato oficial de asistencia en la victoria de Millonarios contra Santa Fe del 27 de marzo fue de 32.046 hinchas y le agregó el numeral “estamos en todos lados”. Esta publicación hizo reaccionar a Elvis Perlaza, quien apoyó con un ‘Me Gusta’ el post que tenía una imagen de un hincha del equipo ‘Embajador’. El jugador del club ‘Cardenal’ seguramente se dio cuenta que se le escapó el ‘like’ y lo quitó, pero el registro quedó en X.

Las cuentas de Millonarios y Santa Fe para clasificar a los cuadrangulares

Al tener una fecha menos en la Liga Colombiana I-2024, la narrativa instalada es que 28 puntos asegurarían un lugar en los cuadrangulares. Con este contexto, Santa Fe solo está a cuatro puntos de clasificar con 15 por jugar, mientras que Millonarios deberá al menos ganar cuatro de los cinco partidos que le faltan para llegar a las 28 unidades. ¿Clasifican los dos equipos tradicionales de Bogotá, va uno solo o se da la sorpresa y ambos quedan eliminados? El misterio está por resolverse.