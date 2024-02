El fichaje de Santiago Giordana ha generado una inmensa expectativa tanto en la hinchada de Millonarios como en todo el fútbol colombiano. El delantero argentino ha revelado en una entrevista que consultó con un par de exjugadores del ‘Embajador’ antes de firmar su contrato con el club.

No hay dudas de que Santiago Giordana es uno de los futbolistas que más intriga genera de cara a esta temporada de este mercado de pases. El argentino llegó al club luego de su paso por el fútbol peruano para reforzar la ofensiva del ‘Embajador’.

El impacto de Giordana en el plantel fue inmediato. El atacante fue clave en sus primeros minutos en la cancha para que Millonarios lograra alzar el trofeo de la Superliga BetPlay, siendo fundamental en el partido de vuelta ante Junior de Barranquilla en El Campín.

El jugador no ha vuelto a marcar desde entonces, pero sigue generando grandes expectativas en el plantel dirigido por Alberto Gamero. La agilidad y los movimientos del delantero dentro del área demuestran la gran capacidad del artillero.

Giordana consultó con 2 ex Millonarios

Ahora el jugador ha revelado que dos exjugadores de los ‘Millos’ fueron fundamentales en su decisión de firmar por el club en este mercado de pases. Se trata del venezolano Jacobo Kouffati y colombiano Alex Rambal, jugadores conocidos en El Campín.

“Cuando surgió la posibilidad, hablé con Jacobo Kouffati y Alex Rambal. Los dos me dijeron que no lo dudara, me dijeron que era el club más grande de Colombia” dijo Santiago Giordana en diálogo con Caracol Radio.

