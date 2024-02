La temporada de Millonarios ha iniciado de forma positiva. El equipo dirigido por Alberto Gamero arrancó el año ganando la Superliga y marcha segundo en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, habiendo ganado los clásicos ante América de Cali y Atlético Nacional. Uno de los refuerzos clave del equipo para este buen arranque es Santiago Giordana.

Millonarios ha estado moviendo sus piezas en el mercado de pases desde el inicio de 2024 . El ‘Embajador’ intenta reforzar al máximo su plantel para afrontar los próximos desafíos no solo a nivel local, sino también para competir en la Copa Libertadores al máximo nivel.

Uno de los refuerzos del frente de ataque es Santiago Giordana. El delantero argentino llegó al club en enero de este año tras su paso por el fútbol peruano y anotó uno de los goles que llevaron al ‘Millo’ a ganar la Superliga BetPlay ante Junior de Barranquilla.

En una entrevista con el Alargue de Caracol, el argentino valoró el gran inicio de ciclo con Millonarios. “Fue un arranque soñado empezar con la Superliga, por mi parte fue lindo aportar con el gol. Hoy trato de ayudar al equipo, Leo la está embocando entonces hay que tratar de ayudarlo“.

Giordana fue cuestionado por el gran trabajo en equipo que está haciendo con el goleador del plantel, Leo Castro. “Nos entendemos mucho, hablamos mucho en los partidos. Si estoy cansado él baja, o al revés también. Nos comunicamos mucho para entendernos“.

Millonarios, el más grande de Colombia

El jugador habló de cómo se dio su llegada a los Azules y aseguró que no dudó en firmar por el que es, para él, el equipo más grande de Colombia. “Cuando surgió la posibilidad de llegar a Millonarios hablé con Jacobo Kouffati y Alex Rambal. Los dos me dijeron que no lo dudara, me dijeron que era el club más grande de Colombia. Millonarios es un club inmenso, es el más grande en el que he jugado“.

