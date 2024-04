El plan de juego que habían diseñado con nueve días de anticipación se acabó en tan solo 13 minutos de partido. Millonarios sufrió una dura derrota contra Bolívar en la Copa Libertadores 2024 al perder contra el rival directo del grupo y lo peor de todo no fue eso. Juan Pablo Vargas hizo una confesión sobre lo que les pasa a los jugadores que encendió las alarmas.

¡Y eso que están jugando la Copa Libertadores! Con las ausencias de jugadores titulares como Andrés Llinás, Danovis Banguero, Jorge Arias y David Silva, Millonarios volvió a pagar bien caro los errores individuales y se complicó en el Grupo E al solo sumar un punto en dos partidos.

Primer, Juan Carlos Pereira perdió la marca del jugador que tenía asignado en un tiro de esquina y José Sagredo marcó el primer gol al tercer minuto del primer tiempo. Luego, Juan Pablo Vargas entregó mal un pase que no suele fallar y Francisco Da Costa dejó parados a Daniel Giraldo y Alex Moreno Paz para que Millonarios perdiera dos goles a cero en menos de 15 minutos de juego.

La virgen parecía que se le aparecía a los ‘Embajadores’ con la expulsión de Yomar Rocha en Bolívar al minuto 25 de la primera etapa por una patada a Daniel Ruiz. Sin embargo, otra vez la desconcentración dijo presente, Moreno Paz perdió la marca de Bruno Savio y Millonarios ahora perdía por tres goles a cero a los 34 minutos del primer tiempo.

Con la presión de caer por goleada contra un equipo que tenía 10 jugadores desde el minuto 25 del primer tiempo, Millonarios salió con otra actitud a la segunda etapa y con dos anotaciones de Leonardo Castro se metió en el marcador. No le iba a alcanzar para empatar y lo más alarmante no sería quedar a cinco puntos del rival directo que es Bolívar y no Flamengo. Juan Pablo Vargas hizo una preocupante confesión.

La alarmante confesión de Vargas sobre lo que pasa en Millonarios

Luego de la derrota contra Bolívar por tres goles a dos en la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2024, Juan Pablo Vargas asistió a la conferencia de prensa y confesó que “en el entretiempo sirvió para ajustar algunas cositas. Es algo más de actitud y ganas. Ya después nos hablaremos entre nosotros sobre lo que pasó“. La preocupación llegó en 3, 2, 1…

Lo que dijo Alberto Gamero tras perder contra Bolívar en Copa Libertadores

Tras quitarle importancia a la altura de La Paz al decir que “no podía saber qué sintieron ellos (jugadores) en los primeros minutos, pero no sentí al equipo ahogado“, Alberto Gamero confesó lo que sintió después de la derrota de Millonarios vs. Bolívar: “El partido se pierde en la pelota quieta. No sé qué sintió el equipo en esos primeros minutos. Perder 3-0 no es fácil en Copa Libertadores (…) No es molestia. Tengo es amargura entre comillas porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí. Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9″.